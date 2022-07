Una nueva ronda de viajes de autoridades talibanes encaminada a una mayor interacción con los países vecinos y la región Veremos si esta reunión es el comienzo de interacciones en Afganistán y qué papel jugará Qatar Abdul Naser Noorzad

martes, 12 de julio de 2022, 12:25 h (CET) Tras la caída del sistema republicano y la llegada al poder de los talibanes en agosto del año pasado, este grupo ha realizado muchos esfuerzos para ganar reconocimiento y afianzar las relaciones políticas con los países vecinos y la región. Este grupo, que actualmente se ve afectado por la ilegitimidad política a nivel nacional y extranjero, está tratando de ganar legitimidad política y superar los problemas y desafíos económicos mediante la realización del viaje de los autoridades militares y políticos de este grupo.

Recientemente, Mohammad Yaqub Muyahid, Ministro de Defensa del gobierno interino de los talibanes, viajó a Doha, la capital de Qatar. Mohammad Naeem, el portavoz de la oficina política de los talibanes en Qatar, anunció en Twitter que Mujahid se reunió y conversó con las autoridades de Qatar durante su primera visita oficial a Doha.

Amir Khan Motagi, ministro de Exteriores de los talibanes, también se reunió con autoridades qataríes y representantes de países europeos y estadounidenses durante un viaje a Doha la semana pasada. Todos estos esfuerzos demuestran que los talibanes están tratando de ser reconocidos por los países vecinos y de la región, y se está haciendo un gran esfuerzo para que ese reconocimiento lo hagan los países interesados, especialmente los países árabes ricos, para sobrevivir a su régimen. Los países árabes, que se enfrentan a la competencia a nivel regional, están tratando de usar la carta de los talibanes y hacerse un hueco en Afganistán.

Al hablar de la reunión del ministro de Defensa talibán con las autoridades qataríes, sin dar detalles completos sobre los temas planteados, el grupo talibán dijo en un comunicado que durante este encuentro se trataron temas de interés común. Ahora no está claro cuáles serán los temas de interés de Qatar con el emirato talibán y qué nivel de seguridad e interacciones políticas incluirá. Pero la importancia de este viaje es que esta vez, el Ministro de Defensa de los talibanes fue aceptado por el Emir de Qatar.

En los viajes anteriores de las delegaciones talibanes a Doha, solían reunirse con representantes del gobierno de este país, no con el emir de Qatar. Este nivel de recepción política muestra las preocupaciones de Qatar sobre el nivel de interacción de los talibanes con Turquía y otros países que intentan, como Qatar, aprovechar el régimen regresivo de los talibanes para sus intereses estratégicos. En el pasado, hubo rumores sobre el intento de Turquía de reemplazar a Qatar por los talibanes, lo que mostró los esfuerzos de ambos países por involucrarse en los asuntos de Afganistán, pero con la firma del contrato para entregar los aeródromos de Afganistán a Qatar, Turquía fue derrotada. Salió a la plaza y Qatar encontró una mano abierta en ese sentido. Ahora, considerando sus preocupaciones, Qatar está tratando de aliviar los problemas económicos de este grupo otorgando beneficios al régimen talibán.

Mientras tanto, los recientes viajes de los talibanes a Qatar han sido recibidos con mayor apertura por parte de EE. UU. y Qatar. Previamente, el miércoles, Amir jan Motagi, Ministro de Relaciones Exteriores de los talibanes, también encabezó una delegación del Ministerio del Tesoro de los talibanes y el Banco Central de Afganistán, fue a Qatar y se reunió con altos autoridades estadounidenses.

Las visitas de los autoridades talibanes y su recepción oficial en Qatar y otros países tienen lugar mientras el organismo de control de los derechos humanos y los activistas que apoyan los derechos de las mujeres en Afganistán han pedido repetidamente a las Naciones Unidas e instituciones similares que creen más palancas de presión sobre los talibanes, incluso para evitar sus viajes oficiales, para resolver el problema de la educación de las niñas y el empleo de las mujeres en Afganistán.

Ahora veremos si esta reunión es el comienzo de qué interacciones en Afganistán y qué papel jugará Qatar para proporcionar recursos financieros a los talibanes y tratar de obtener el reconocimiento de este grupo que sufre de ilegitimidad interna y externa.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.