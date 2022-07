Un diagnóstico de precisión en alergias hace posible un tratamiento individualizado con una vacuna personalizada En 2050 la mitad de la población mundial será alérgica Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de julio de 2022, 11:58 h (CET)

En los últimos años, el número de personas con algún tipo de alergia ha aumentado en todo el mundo, sobre todo en los países industrializados; se estima que en 2050 la mitad de la población mundial será alérgica. España no es una excepción, actualmente un 25% de la población presenta algún tipo de alergia respiratoria, principalmente rinitis y asma.

Las alergias repercuten en la calidad de vida de las personas que las sufren, afectan al rendimiento laboral y escolar, y tienen un componente genético y ambiental importante. En España, las alergias más comunes se dan frente a los alérgenos como pólenes, ácaros, hongos de la humedad y epitelios de los animales. Como indica el Dr. Albert Roger, jefe de la Sección de Alergia del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona ydirector del Centro Roger de Asma y Alergia de Barcelona, “la alergia no es una enfermedad hereditaria como tal, sino que tiene este doble componente (genético y ambiental), si los padres son alérgicos los hijos tienen más posibilidad de serlo, pero puedes padecer alguna alergia sin tener ningún antecedente”.

En los últimos años se ha observado un cambio en el patrón del paciente alérgico, antes lo eran solo a una fuente alergénica, pero ahora hay un gran número de ellos polisensibilizados, lo que significa que sufren sensibilidad a distintos alérgenos, lo que complica mucho el caso clínico.

Diagnóstico de precisión con tratamientos personalizados

Las pruebas de alergia pueden hacerse a cualquier edad y conviene no esperar cuando haya alguna sospecha, ya que se puede complicar su caso, transformándose en asma lo que comenzó con una rinitis o con la aparición de nuevas sensibilizaciones, lo que se conoce como la marcha alérgica. Cuanto antes se intervenga, antes se dará un diagnóstico más preciso.

Para un correcto tratamiento es necesario conocer exactamente a qué se tiene alergia, es decir, un diagnóstico de precisión realizado por un alergólogo.

En los últimos años, gracias al diagnóstico molecular, que va más allá de las tradicionales pruebas cutáneas, se puede definir cuál es la alergia predominante. Como explica el Dr. Albert Roger, la importancia de este tipo de diagnóstico radica en que “permite concretar el alérgeno principal causante del problema y consecuentemente podremos hacer un tratamiento con una vacuna personalizada para cada paciente en función de su estudio”.

Soluciones terapéuticas

La alergia es una enfermedad crónica, y como tal, tiene que tratarse. Para un mejor enfoque de la misma, es necesario que cada paciente obtenga un tratamiento adaptado a sus necesidades y que resuelva su sintomatología que le producen las distintas fuentes alergénicas que le rodean en casa, en el trabajo y en sus actividades al aire libre.

Para el Dr. Albert Roger, “la inmunoterapia con alérgenos es el único tratamiento etiológico de la alergia respiratoria reconocido por la OMS, es el único que trata las causas que provocan la alergia y evita el empeoramiento de los síntomas y la aparición de nuevas sensibilizaciones”, además, “la inmunoterapia con alérgenos es un tratamiento personalizado que se adapta a las necesidades del paciente y permite al médico alergólogo tratarle adecuadamente .”

En España existen diferentes tipos de vacunas, fabricadas por laboratorios que cumplen los más altos requisitos exigidos por las autoridades sanitarias, con aval científico y con las que el paciente se beneficia así de un tratamiento adecuado a sus necesidades, que no están cubiertas por tratamientos sintomáticos u otros medicamentos de composición fija. “Respecto a los medicamentos meramente sintomáticos lo único que hacen es paliar el síntoma, pero no evitan que la enfermedad pueda empeorar”, indica el Dr. Roger.

En los últimos años las vacunas han presentado importantes novedades; no todas son inyectables, sino que las hay sublinguales, extractos alergoides o con nuevos adyuvantes, con diferentes pautas (perennes, preestacionales, cluster) y dosificación, que se adaptan al estilo de vida década tipo de paciente. El Dr. Roger concluye: "detrás de estas vacunas hay múltiples estudios que avalan su eficacia y seguridad, por lo que están recomendadas por las guías internacionales".

