La educación financiera: asignatura pendiente y al alcance de unos pocos privilegiados

martes, 5 de julio de 2022, 11:43 h (CET) Tras conocer la Proposición no de Ley (PNL) presentada ante el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, los docentes de Economía de toda España manifiestan su indignación por su contenido, ya que deja en manos del Banco de España y CNMV la Educación Financiera que debería impartirse desde las aulas a todos los jóvenes españoles.

Dice textualmente esta PNL en su exposición de motivos: “Es escasa la cultura financiera que tenemos en España, lo que deriva de una limitada educación financiera y escasa formación en nuestra trayectoria vital y profesional. Esta carencia es lo que ha permitido en determinadas ocasiones la incorporación de cláusulas abusivas en los contratos formalizados con las entidades bancarias o la colocación de productos de alto riesgo financiero entre pequeños ahorradores como fueron las preferentes, la deuda subordinada o los swaps”. Dice también que se insta al Gobierno a "reforzar los contenidos de educación financiera en los currículos de enseñanza primaria y secundaria en el sistema educativo".

Si bien estamos de acuerdo en que es escasa la educación financiera, también hay que decir que a los docentes de economía nos deja perplejos que, a estas alturas, el Ejecutivo diga con este descaro que existe una “limitada educación financiera y escasa formación”. Se acaba de publicar la reforma educativa LOMLOE, los Reales Decretos de Enseñanzas mínimas y es inminente la publicación de los Decretos de Currículo en las comunidades autónomas con diferencias significativas en la formación de finanzas recibida por los alumnos en función de su lugar de residencia. ¿No ha tenido el Gobierno la oportunidad de hacerlo durante este último año a través de una formación reglada?

En países referentes en educación como son Canadá, Alemania, Suecia, Finlandia, EEUU, China o Islandia, la economía es una de las materias más importantes desde el colegio. Los niños aprenden desde muy pequeños a valorar lo que tienen y a cuestionarse lo que consumen, a entender la economía familiar y a desarrollar su capacidad creativa entendiendo que pueden desarrollar sus propias ideas y proyectos con autonomía de una forma práctica y cercana, entendiendo la realidad del mundo que le rodea. Esta formación en nuestros países vecinos es fundamental para garantizar que la población adquiera herramientas básicas para desarrollarse como ciudadanos con criterio propio, algo por lo que CEAPES lleva años luchando en España.

Europa y la OCDE manifiestan de forma clara la importancia de fomentar las competencias relacionadas con la economía, el emprendimiento y las finanzas. La formación en estas materias adquiere vital importancia por la proyección futura y las sinergias que pueden generar, no solo a nivel individual en nuestros ciudadanos sino también al promover el progreso y el desarrollo económico y una sociedad más justa, donde no solo unos pocos accedan a esta formación tan necesaria en los tiempos que corren.

Los temas económicos son en el mundo de hoy mucho más importantes que antes y nos afectan a todos. La juventud de hoy en día se tendrá que enfrentar a nuevos retos y tiene nuevos referentes donde aparecen nuevas figuras como los YouTubers o los influencers que parece que consiguen todo sin esfuerzo y que además ven bien llevarse su dinero a una cuenta Suiza o Andorra. Es esencial que los jóvenes comprendan en qué gran medida realizamos diariamente intercambios financieros, la importancia de los impuestos para mantener el estado del bienestar, qué consecuencias tienen las compras que se realizan haciendo dos veces clic en su ordenador o el invertir su dinero en apuestas o en criptomonedas como están haciendo tantos jóvenes sin tener ningún conocimiento de economía, animados por “influencers” que les dicen que pueden hacerse ricos fácilmente.

El Ministerio de Educación realiza convenios con instituciones, externalizando y privatizando una formación en Educación Financiera que debería nacer en las aulas de secundaria por las que pasan todos los jóvenes españoles y no solo ser accesible para unos pocos, aumentando la brecha social que no deja de crecer en España. Además, el Ministerio contraviene los repetidos mandatos de la OCDE para que estos contenidos y las competencias asociadas a ellos sean impartidos desde edades tempranas. Los profesores de economía no entienden cómo el Ministerio afirma que incluirá la Educación Financiera en primaria y secundaria de forma transversal, y a la vez se externalizan en instituciones financieras privadas unos conocimientos fundamentales para la vida adulta del alumnado.

Este enfoque es sorprendente cuando el profesorado de Economía es especialista en estas materias. En este planteamiento del Ministerio no parece importar demasiado que España se encuentre por debajo de la media europea en competencia financiera, porque su receta es clara: dejar en manos privadas lo que el sistema educativo debería ofrecer de forma pública a todos los ciudadanos.

