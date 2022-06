El 60% de las familias recurren a los abuelos y abuelas para el cuidado de sus menores en vacaciones, según Fundación Alares Tan solo un 5% de los encuestados confirma la contratación de una persona externa para el cuidado de los pequeños Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 27 de junio de 2022, 11:23 h (CET) El 60% de las familias ha recurrido alguna vez a los abuelos y abuelas para el cuidado de sus menores durante las vacaciones, según una encuesta de Fundación Alares*. Aunque en la mayoría de las familias (56%) son los abuelos y abuelas en pareja los que se encargan del cuidado de sus nietos/as, las mujeres siguen teniendo más carga. Las abuelas en solitario alcanzan el 31% y los abuelos en solitario tan solo el 8%, según dicho estudio.



En los casos en los que no es posible recurrir a los mayores, las opciones a las que se recurren mayoritariamente son: en primer lugar, los campamentos (34%); seguido del teletrabajo, en segundo lugar (30%). En tercera opción se encuentra la posibilidad de recurrir a otros familiares (15%). Tan solo un 5% confirma la contratación de una persona externa.

Según Mar Aguilera, Directora de Fundación Alares, la relación entre los abuelo/as y sus nietos/as es importante para que “se sientan útiles y puedan transmitir sus historias personales y anécdotas, dejando de lado la sensación de soledad y mejorando su rendimiento cognitivo”. Sin embargo, Aguilera alerta de que es necesario que no exista una sobrecarga de tareas. “Cuando pasamos del cuidado voluntario puntual a la obligación permanente, la sobrecarga no es nada positiva y puede agravar sus problemas de salud o dar lugar a otros nuevos”, concluye. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.