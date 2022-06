¿Tú vas a arreglar España? ¡Presidente, sé patriota por una vez y déjanos a los españoles arreglar España! Jorge Hernández Mollar

sábado, 25 de junio de 2022, 11:58 h (CET) “Ya hemos perdido la Sierra de Culebra, ahora te queda también la de la Demanda (una sierra de la Rioja). Vete y quémala”, le díjo el vecino del pueblo, a Sánchez, a lo que este le responde: “Vamos a arreglarlo”. Respuesta del lugareño: “¿Arreglarlo? ¿Tú arreglarlo? ¡Tú que vas a arreglar!”

Recibir esta desairada respuesta de un vecino de Otero de Bodas, uno de los pueblos más afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora, es expresiva de la credibilidad que a los españoles, nos merece la palabra del Presidente del Gobierno. No me cabe duda que esa misma falta de confianza en su propia persona, es la que también se ha reflejado como una de las causas del duro castigo, que el partido socialista acaba de recibir en las elecciones deAndalucía.

Lo peor que nos puede ocurrir es convertirnos en una rémora para los objetivos y funcionamiento de las instituciones internacionales.Es lo que hoy está padeciendo España con la Unión Europea e incluso con la Alianza Atlántica.

Estamos en cabeza de los países con mayor déficit(6.9%), deuda pública (118,4) , inflación (9,8%) y tasa de paro ( 13,3%) de la UE. No hace falta que Bruselas nos diga que con estos datos somos un riesgo para la estabilidad de la zona euro.

Por otra parte los días 29 y 30 próximos, se va a celebrar en Madrid una cumbre de la OTAN de gran relevancia, por los especiales momentos en los que peligrala paz y estabilidad de Europa como consecuencia de la criminal invasión de Rusia aUcrania. Además se van a redefinir los objetivos estratégicos de la Alianza para los próximos diez años.

Lo cierto y verdad es que después de haber puesto el Gobierno en entredicho nuestros Servicios de Inteligencia y de haber abierto Pedro Sánchez, una profunda brecha en las relaciones de España y la Unión Europea con el Magreb, la carta de presentación para encarar la cumbre como anfitrión, no puede ser peor.

Si a esto le añadimos un enfrentamiento público en el Gobierno, entre Pedro Sánchez y sus ministros y ministras comunistas a raíz de la Cumbre, la gran pregunta que nos hacemos los españoles es, con qué autoridad va a comparecer ante los 29 Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza para defender nuestra posición de fortalecer el flanco sur y garantizar nuestros intereses en el caso de un más que probable conflicto con Marruecos, empeñado como está, en su permanente hostigamiento sobre las fronteras de Ceuta y Melilla, como acabamos de comprobar con una nueva y trágica invasión de inmigrantes.

Ante este panorama desolador para España, no cabe otra respuesta que la que el lugareño le dio a Sánchez: ¿Arreglarlo? ¿Tu arreglarlo? ¡Tú que vas a arreglar!. Los andaluces acabamos de decir en las urnas cómo queremos arreglar nuestros problemas: ¡Presidente, sé patriota por una vez y déjanos a los españoles arreglar España.!

