Mi “Bitácora de Futuro”: Píldoras teatristas optimistas, para sopesar en el tiempo Relato teatral Bayardo Quinto Núñez

miércoles, 22 de junio de 2022, 10:19 h (CET) *PERSONAJES*

-Madre -hija Melania -Sobrina Josefina -Nieta Ma. Paula -Nieta Renata Lucía -Empleada Remigia - Amigo de la familia Flavio

*SE ABRE EL TELÓN*

Bajo la escandalosa lluvia, que, se derramaba a raudales desde los cielos y en casa de Melania, la mamá, Josefina, Ma. Paula, Renata Lucía, el amigo y empleada, todos en el comedor redondo de madera almorzaban. La empleada Remigia servía. Era toda una algarabía familiar. Y desde el comedor una vez todos sentados hicieron su teatro familiar gesticulando.

“UNICO ACTO”

MADRE.-La hipocresía es maligna. Es mejor tener buenas vibraciones para con los demás.

HIJA MELANIA.- Si te ignoran, no hagas caso, sigue tu rumbo, que un día todo se acaba y el mundo continúa.

NIETA Ma. PAULA.- Ayer fuiste útil, hoy ya no, que ironía de la vida.

NIETA RENATA LUCÍA.- No desperdicies tu tiempo en nimiedades, dejad.

AMIGO DE LA FAMILIA FLAVIO.-Dejad que las cucarachas se las lleve el río.

MADRE.- Si fueras diamante tal vez caerías bien.

HIJA MELANIA.- El atropello es para ignorantes.

SOBRINA JOSEFINA.- ¿Será qué sólo tú lo sabes? Verdad.

NIETA Ma. PAULA.- No sean ignaros, con terneza se logra humanizar.

NIETA RENATA LUCIA.- ¿Si fueras sabio, cuál sería el camino? Escoge tú. Apártate del mal, y sabe... descúbrelo.

AMIGO DE LA FAMILIA FLAVIO.- El optimismo es la lleva de todo.

MADRE.- Mejor que la frustración se transforme en felicidad, paz cordura.

EMPLEADA REMIGIA.-El desorden con orden es bueno, pero es mejor esto ¿? Descúbrelo y descúbrete.

HIJA MELANIA.- Mejor paguen la deuda pendiente con la realidad.

NIETA Ma. PAULA.-¿La sabiduría dónde está?. Por eso nunca quedan bien.

NIETA RENATA LUCÍA.-No seamos sólo espejismo o maquillaje. Maquillar es una mentira que Dios no perdona. Por eso el orbe anda cada día que pasa en anti paz. Es mejor ser sincero.

MADRE.-Nadie tiene la última verdad. Somos del mundo, pero no el mundo.

NIETA Ma PAULA.- Por qué la equidad no es justa.

HIJA MELANIA.- Si te ignoran se mejor que ellos, brinda tu mano.

AMIGO DE LA FAMILIA FLAVIO.-Qué estará pensando la humanidad. Sólo Imagínense eso. Lo discurrido será de ustedes.

MADRE.- No subastemos antes de tiempo, ni lo que no nos compete.

EMPLEADA REMIGIA.- Verdaderamente El camino está lleno de espinas. Cuidado…

NIETA Ma PAULA.-No sean mentirosos, la mentira es del diablo. Como la pongan, expresen siempre se descubre.

NIETA RENATA LUCÍA.- No paguemos lo que no debemos, ese adeudo moral, social, material y etcéteras que lo paguen esos o esas…!

Cada quien, cuando intervenía hacia los diversos movimientos de manos, cuerpo como un síntoma de sentimiento puro a lo que gesticulaba cada quien. Ese lenguaje corporal adornó al teatro que montaron desde el comedor, y le dio animosidad.

*SE CIERRA EL TELON* Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Isidoro Moreno muestra en la prensa andaluza su línea de pensamiento con la sociedad de su tiempo que no caduca Es autor del libro “Por Andalucía y los Derechos: 50 años de crítica social y política en la prensa andaluza” (Aconcagua Ediciones) Mi “Bitácora de Futuro”: Píldoras teatristas optimistas, para sopesar en el tiempo Relato teatral ​Voy a dejar de escribir La lluvia anuncia su fin "Llueve", de Tania Ramos Azula Reseña sobre la obra editada por Kuelap (Perú) Henry Kamen: «La leyenda negra es una teoría falsa» El hispanista inglés termina de publicar ‘Defendiendo España’, su nueva aportación a la historia de nuestro país