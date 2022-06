​España es el segundo país del mundo con más riesgo en ser ciberatacado La I Jornada de Seguridad digital nace para trasladar las amenazas reales que puede suponer un ciberataque para las empresas y organismos públicos Redacción

viernes, 10 de junio de 2022, 09:52 h (CET) España, con casi 3.000.000 de PYMES es el segundo país del mundo con más riesgo de ser ciberatacado, por detrás de Estados Unidos, según los datos ofrecidos por Iron Hack. Esto se debe a que la gran mayoría de PYMES y también de organismos públicos y administraciones no cuentan con un plan de respuesta mínimo frente a esta problemática y solo un 7% de las organizaciones a nivel estatal cuentan con herramientas para cubrir las brechas de seguridad que puedan comprometerlas.

Los ciberataques son una amenaza real para todos aquellos organismos o entidades que tengan presencia en digital, pudiendo suponerles una pérdida de información comprometedora y crítica, además de pérdidas económicas significativas. Por este motivo, la Universidade de Santiago de Compostela, organizó la I Jornada de Seguridad Digital: Ciberseguridad y Ciberdefensa, en la que reúnen a algunos de los ponentes más reconocidos a nivel nacional en la materia, como por ejemplo Carlos Córdoba, Jefe del Área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad del CCN (Centro Criptológico Nacional) oFernando Suárez, Director del Área de Transparencia y Gobierno Abierto en Deputación de Ourense. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática.

Los objetivos de la jornada son fundamentalmente dos:

1. Concienciar de esta realidad que puede suponer graves problemas para empresas, organismos y también particulares, que cada vez más comunes y peligrosos debido a que están mejor orquestados y son más difíciles de detectar: ramsomware, suplantación de identidad en correos electrónicos, links que recogen la información contenida en nuestros equipos electrónicos (ordenadores, móviles, tabletas…).

2. Mostrar y presentar las soluciones que ayudan a cubrir las brechas de seguridad, que cada vez son más económicas y están al alcance de más personas.

Jose Martínez Valenzuela, Director del Área de Ciberseguridad del Grupo Innovasur, destacó que “los Ciberataques surgen cuando menos lo esperas, un ciberataque es algo que se forja durante tiempo. ¿Sabemos qué hacer en las organizaciones si tenemos un ciberataque? Los primeros momentos y saber cómo actuar es clave para poder evitar consecuencias mayores”.

La ponencia magistral vino de la mano de Carlos Córdoba, Jefe del Área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad del CCN (Centro Criptológico Nacional), que quiso divulgar las funciones del CCN destacando su objetivo principal “que es apoyar y reforzar al sector público en material de Ciberseguridad”.

Otro los ponentes de la jornada fue Fernando Suárez, Director del Área de Transparencia y Gobierno Abierto en Diputación de Ourense. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática, que destacó la importancia de “Concienciar en ciberseguridad a toda la ciudadanía, atraer talento y desarrollar una industria de ciberseguridad en Galicia” es uno de los objetivos fundamentales, ya que hay una gran demanda y falta de talento.

José Manuel Velo, Director Área TIC Universidade de Santiago de Compostela, fue otro los ponentes de la jornada que destacó que “recibimos ataques todos los días. Cada vez que no revisamos la seguridad en la organización, nos acercamos cada vez más al apocalipsis. Tenemos una falsa sensación de ciberseguridad”, pero la parte positiva según Velo es que “sí se pueden hacer cosas y hay que hacerlas, y estar preparados para cuando pase, para poder proteger nuestros activos”.Velo también destacó que “los ataques más grandes proceden del interior de las organizaciones y ataques premeditados”.

Ponentes referentes en Ciberseguridad:

Los profesionales presentes en esta I Jornada son sin duda algunos de los nombres más conocidos dentro del sector:

Carlos Córdoba, Jefe del Área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad del CCN (Centro Criptológico Nacional), organismo referente en materia de Ciberseguridad y adscrito al CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

Fernando Suárez, Director del Área de Transparencia y Gobierno Abierto en Deputación de Ourense. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática.

Gustavo Herva, Xefe Subárea de SeguridadeAmtega, (Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia)

José Manuel Velo, Director Área TIC Universidade de Santiago de Compostela.

Jose Martínez Valenzuela, Director del Área de Ciberseguridad del Grupo Innovasur.

Manuel Lopera Trillo, Responsable de sistemas de EPRINSA, (Empresa Provincial de Informática S.A., empresa pública creada por la Diputación de Córdoba).

José Morales, gerente EPRINSA.

Raúl Bretón, Director Técnico y Coordinador del SOC de Sequo.

