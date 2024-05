El Fórum AUSAPE reunirá en Granada a más de 1.000 profesionales del sector tecnológico

Como una pieza clave del ecosistema SAP en España, con sus más de 615 empresas asociadas, AUSAPE ha consolidado su Fórum anual como el evento independiente de referencia para la comunidad de usuarios y partners de SAP. Este año, en el que la asociación conmemora su 30º Aniversario, el Fórum AUSAPE llegará al Palacio de Congresos de Granada los días 28 y 29 de mayo, con un programa que incluirá cuatro sesiones magistrales con ponentes de primer nivel, mesas redondas y más de un centenar de sesiones específicas, a las que se espera que asistan más de 1.000 profesionales del ámbito tecnológico y del de la empresa. Todo ello bajo el lema “Soft Innovation: What Else...? Inteligencia humana e innovación infinita”, con el que se alude a la importancia de incorporar una innovación no tan tecnológica y más basada en la intuición y la motivación a la estrategia de las organizaciones.



Una de las ponencias tendrá como tema la “Inteligencia humana e innovación infinita”, conducida por el especialista en robótica y automatización Alejandro Alonso Puig. Alonso Puig posee más de 30 años de experiencia en empresas como IBM, Honeywell o Quark Robotics, y fue el primer presidente de la Asociación de Robótica y Domótica de España (ARDE). Actualmente dirige el Servicio de Consultoría Tecnológica aKacis en áreas de desarrollo de producto, I+D+i, gestión de startups e inversores.

Otra de las ponencias magistrales estará dedicada a la “Innovación con propósito”, de la mano del exdirector de Sector Público de Microsoft Ibérica y exdirector general de Mobile World Capital Barcelona Carlos Grau. Grau es asesor en estrategia comercial, innovación y digitalización y, el año pasado puso en marcha Grau Innovating Consulting, firma de consultoría y formación con la que quiere apoyar el crecimiento de las empresas.

La tercera ponencia correrá a cargo de otra personalidad del mundo de la empresa: Izanami Martínez, quien cuenta con 10 años de experiencia como emprendedora lanzando proyectos digitales, que la llevaron a presidir la Asociación Española de Startups, y actualmente crea contenido multimedia en Soulgate Media como una puerta a la transformación. Por último, la directora de Operaciones de SAP, Anna Oró, expondrá el punto de vista de SAP sobre la inteligencia humana en el negocio.

El Fórum AUSAPE también será el escenario de 130 sesiones paralelas, en las que los colaboradores especiales de AUSAPE presentarán casos de éxito de sus clientes en proyectos relacionados con inteligencia artificial, sostenibilidad, transformación digital, migración a SAP S/4HANA, mejora de la experiencia de cliente o gestión del capital humano, entre otros. Estas reuniones se complementarán con las sesiones de los Grupos de Trabajo y Delegaciones de AUSAPE, con sesiones específicas denominadas Tracks y dedicadas a BTP, Sostenibilidad, Mujer y Tecnología, Empleo y Formación e Internacional, y con la entrega de los Premios Sostenibilidad 2023.

La agenda se completa con la mesa redonda Sin Filtro, moderada por Marcelo Castelo, autor del modelo general de las tres dimensiones de la comunicación, y la actuación del humorista Daniel Delacámara titulada “Risiliencia: afrontando con humor”. Delacámara actúa como monologuista en espectáculos teatrales, televisión y radio desde hace más de 25 años y es conocido por sus dotes humorísticas y comunicativas, que también se orientan al mundo de la empresa con talleres y conferencias para entrenar el sentido del humor en compañías, equipos de trabajo y CEO.

Además, el Foro Empleo vuelve al Fórum, como un punto de encuentro entre los estudiantes de programas formativos certificados por SAP y las empresas y partners que buscan este tipo de profesionales especializados. Para facilitar el trabajo de los medios que cubran el evento estará habilitada una sala de prensa. Y se prestará gran atención al networking, durante los almuerzos y cenas de los dos días y en un nuevo espacio diseñado para que clientes y partners puedan mantener reuniones individuales. En el plano solidario, está prevista una donación de sangre los dos días del evento, de 9:30 a 13:30 horas en la sala U1 del Palacio de Congresos, coordinada con el Centro de Transfusión de Granada. Paralelamente, se está seleccionando una causa social a la que se concederá el Donativo Solidario de AUSAPE.

Cómo acudir al Fórum

La XIX edición del Fórum AUSAPE ya tiene abierto el plazo de venta de entradas. Los tickets de venta al público para los dos días, junto con la información del programa, las tarifas según la relación con la asociación (cliente SAP asociado, cliente SAP no asociado, empleados de colaboradores especiales patrocinadores, empleados de colaboradores especiales no patrocinadores, y resto de venta al público) y el formulario para adquirir las entradas, se encuentran disponibles en https://ausape.org/actualidad/15786/. Los interesados en asistir pueden dirigirse al correo secretaria@ausape.com para cualquier información.

El interés que está despertando el Fórum AUSAPE 2024 en la comunidad SAP se pone de manifiesto en que por primera vez más de 70 firmas -74 patrocinadores y tres sponsors- han mostrado su apoyo al evento.

La asociación confía de esta manera en que, en el año de su 30º Aniversario, su Fórum anual sea uno de los más importantes de su historia, tanto por las cifras como por la relevancia de sus sesiones y actividades. Desde AUSAPE invitan a todo el ecosistema SAP a formar parte de un evento de referencia dentro del sector TIC, en el que aguardan muchas sorpresas, y a celebrar con ellos sus 30 años de existencia.