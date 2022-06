El dilema de seguridad de Afganistán y la RSC después del gobierno de los talibanes El amargo legado de la guerra de los talibanes y su dominio y autoritarismo ahora deja poco espacio para la esperanza Abdul Naser Noorzad

miércoles, 8 de junio de 2022, 09:41 h (CET) La posición de Afganistán en RSC (Complejo de Seguridad Regional) ha sido debatida durante mucho tiempo en los entornos académicos que, según ellos, ha provocado la separación de los subsistemas de seguridad adyacentes en lugar de su proximidad entre sí. La proximidad de Afganistán a varios RSC y sus efectos de seguridad posteriores.

A pesar de las diferentes opiniones, sobre cómo la dinámica de seguridad regional en la región allana el camino para la escalada de los desafíos de seguridad y, además, el surgimiento de grupos terroristas como ISIL como actor no estatal, exacerbaría aún más los ataques terroristas y el fortalecimiento de las actividades de estos grupos. en el norte del país están abriendo los pasos de Afganistán en el Medio Oriente y suscitando preocupaciones de seguridad regional.

Dado que los propios talibanes han sido etiquetados durante mucho tiempo como un factor de terror y han digerido a muchos otros grupos terroristas en su cuerpo, la separación y diferenciación entre ellos sería un trabajo duro e incluso imposible. Muchos otros afirman que este (el único patrocinador del terrorismo de Estado) se está cubriendo con los ojos ciegos de las dinámicas de seguridad, dado que la ideología del grupo sigue siendo radical, con una visión extremista en muchos temas diferentes.

Se vuelve más claro cuando hablamos de los últimos nueve meses, desde que este grupo se hizo cargo. Bajo su gobierno, los dos vecinos del norte han sido atacados por militantes de ISIL de Afganistán. Por eso, el apego de Uzbekistán a los talibanes, que no tienen una ideología en común, tiene un aspecto de seguridad, a pesar de sus ambiciones comerciales. Tashkent espera que los talibanes detengan las actividades de ISIL en la frontera. China quiere lo mismo pero los talibanes no pudieron hacerlo; porque los talibanes, como grupo gobernante en Afganistán, hasta ahora no han cumplido las promesas que hicieron a los países de la región, incluidos Uzbekistán e Irán.

Por otro lado, han negado sistemáticamente la presencia de ISIS, mientras que el grupo ha intensificado los bombardeos y los ataques suicidas contra la gente inocente de Afganistán, infligiendo un gran número de bajas y está claro que el grupo sigue ocupado reclutando y creando espacio en las dinámicas de seguridad. . Por otro lado, los esfuerzos y la alineación de Qatar y Turquía hacia Afganistán pueden considerarse como una señal de una nueva alineación y la concepción de otro desarrollo. Sin embargo, los dos países no lograron tomar el control de Kabul y algunos otros aeropuertos; pero no renunciarán a converger en los desarrollos de Afganistán, así como Qatar es el representante no oficial de Estados Unidos en Afganistán.

La transferencia de la responsabilidad de los principales aeropuertos del país a los Emiratos Árabes Unidos envía un mensaje importante en la competencia de los países de Medio Oriente. En particular, desde la proximidad de Arabia Saudita a los talibanes, ha creado muchas preocupaciones para Irán. Este desarrollo es en realidad un cambio y una advertencia seria de entrar en la fase de nuevos desarrollos en Afganistán. Por otro lado, después de nueve meses desde la caída de la república en Afganistán, Turquía finalmente permitió que los políticos y líderes del gobierno anterior celebraran reuniones y participaran en actividades políticas. Mientras que antes solo les había permitido vivir. Este cambio en la política turca puede haber reflejado las posturas anteriores de los talibanes de entregar la responsabilidad de sus aeropuertos a los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Ajit Dual, Consejero de Seguridad Nacional del Primer Ministro de India, también expresó su preocupación por la situación actual en Afganistán, especialmente por la continuación de las actividades terroristas en el país. Esto también ha generado especulaciones sobre un cambio en la situación en el sur de Asia. La mayoría de los países de Asia Central, con la excepción de Tayikistán, tienen buenas relaciones con los talibanes; pero temen la presencia de ISIS en la región y están a la espera de que las filas de las grandes potencias anuncien con mayor claridad su posición.

También es probable que los países pro-talibanes estén decepcionados con la situación en Afganistán; porque las experiencias han demostrado que la inestabilidad en Afganistán hará que los terroristas miren a este país como un refugio seguro para su supervivencia y la continuidad de sus actividades. Ciertamente, tal territorio sería peligroso para los países vecinos y los partidarios de los talibanes. El resultado de esta alineación puede convertir a Afganistán en la encrucijada de los acontecimientos en Oriente Medio; pero es demasiado pronto para decirlo.

La lealtad de Al-Qaeda a los talibanes muestra que Afganistán es ahora un patio trasero para los grupos terroristas y creará otro evento peligroso, como el 11 de septiembre. Teniendo en cuenta la situación actual y las crecientes preocupaciones sobre la incapacidad de los talibanes para garantizar la seguridad en Afganistán, se podría decir que este país puede experimentar otra era oscura de terrorismo y puede convertirse en otro centro seguro para el terrorismo internacional. Por lo tanto, en un extraño giro del destino, todos los caminos conducen de regreso al Oeste. Hasta ahora, ningún gobierno occidental ha reconocido a los talibanes.

Actualmente es poco probable que Occidente libere los activos de Afganistán o brinde la asistencia que necesitan los talibanes en Kabul. Occidente, al exponer a los líderes y políticos yihadistas y del gobierno anterior, ha generado especulaciones de que el destino de Afganistán conducirá una vez más a los pasillos de la política exterior en esta parte del mundo, y sin la presencia y el papel de Occidente, el país se verá sumido en tensiones regionales. Pero aún hay un largo camino por recorrer.

Faltan horizontes claros, ya que el amargo legado de la guerra de los talibanes y su dominio y autoritarismo ahora deja poco espacio para la esperanza. La palabra final sería una regla crucial y un juego destacado de RSC y su dimensión generalizada en las dinámicas de seguridad de la región y especialmente en Afganistán. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El corpus del Corpus Christi Este año la festividad del Corpus se celebra el jueves 16 de junio. En España, es festivo en la comunidad de Castilla-La Mancha y en Granada y Sevilla La nueva edad de la política, guerra, comercio, mentiras, verdades y etcéteras Los países quieren paz, guerra no El dilema de seguridad de Afganistán y la RSC después del gobierno de los talibanes El amargo legado de la guerra de los talibanes y su dominio y autoritarismo ahora deja poco espacio para la esperanza Soluciones inmediatas Y ya que tenemos un Gobierno “que defiende al trabajador”, que miren para los países nórdicos y se apliquen las mismas medidas ¿Está España en condiciones de resistir más un gobierno dilapidador? “En la política, la sensatez consiste en no responder las preguntas. La habilidad en no dejar que las hagan”, André Suarès