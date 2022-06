¿Está España en condiciones de resistir más un gobierno dilapidador? “En la política, la sensatez consiste en no responder las preguntas. La habilidad en no dejar que las hagan”, André Suarès Miguel Massanet

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:50 h (CET) Verán, si a los ciudadanos españoles nos preguntaran quién nos inspira mayor confianza en materia económica, si la vicepresidenta, señora Calviño, o la gobernadora del BCE, señora Christine Lagarde, en atención a sus currículos y a la vista de sus respectivas actuaciones en sus empleos actuales, me temo que la señora Lagarde saldría vencedora por goleada. Y esta comparación no la hago con ánimo de restar méritos a ninguna de ellas, simplemente que, en el caso de la ministra española, hemos tenido ocasión de comprobar, de una forma fehaciente, su evolución palmaria en cuanto a su indiscutible valía como técnica en la materia y el desencanto que nos ha producido el comprobar que su sanchismo, su subordinación al poder y su venalidad a la causa socialista, le han inducido a caer en el desprestigio, el engaño, la falta de objetividad y un partidismo exagerado que la convierten en cómplice del engaño colectivo, con el que el Gobierno pretende esconder, a los ciudadanos españoles, la verdadera situación económica y la crisis subsiguiente que nos amenazan y que ponen, a nuestra nación, en un situación de desventaja respecto al resto de miembros de la CE.

Ya no es que, con la LOMLOE, la obra nefasta que nos dejó la ministra señora Celáa, fruto de su sectarismo de izquierdas y de su absolutismo egocentrista. Una ley que no fue acordada ni consensuada con la colaboración del resto de formaciones políticas ni con el consejo y experiencia del funcionariado de educadores; ni tan siquiera comparada con cualquier otra de las que disponen el resto de naciones de la UE, dando lugar a que se creara un monstruo educativo que, sin duda alguna, va a restar garantías de solvencia al sistema educativo de nuestra juventud, a la vez que el nuevo contenido de los libros de enseñanza presenta importantes errores de concepto, omisiones capitales, redacciones evidentemente manipuladas y contenidos impropios y ajenos a cualquier tipo de enseñanza que no esté basada en el objetivo decaptar alumnos para la causa de izquierdas, en detrimento de la neutralidad política que debería ser una de las características del bachillerato.

Un intento descarado de este gobierno totalitario, para aplicar un adoctrinamiento en las aulas que evidencia una maquinación política, mediante la cual, se pretende inculcar a los estudiantes un concepto distorsionado, modificado, inexacto y con omisiones, inexactitudes, desaparición de referencias históricas y supresión de asignaturas, sustituidas por nuevos panfletos propagandísticos, dispuestos para el lavado de cerebro de una juventud a la que se pretende adoctrinar con las ideas más resabiadas del comunismo.

En definitiva, la obra de una mujer corroída por el resentimiento contra la derecha y el resultado de una actividad subversiva puesta al servicio del proselitismo partidista más descarado. Sino que estamos entrando en contradicción con el sistema económico europeo, la libertad de comercio, los programas fiscales y la necesaria contención del gasto público, ante lo que la señora Lagarde anuncia como un exceso de liquidez que constituye, sin duda alguna, una mala noticia para Europa.

El BCE pide una política de reducción del gasto público, a la vez que un aumento de la natalidad. Dos premisas que van en contra de la política de subvenciones exagerada del Gobierno y de lo que se está convirtiendo en un castigo para la nación española, el abortismo super apoyado por la Ley y la causa de más de cien mil fetos anuales sacrificados para satisfacer a un feminismo criminal y a políticas desafectas que, por otra parte, presumen de defender a la infancia.

La postura de España está a punto de convertirse en suicida si, como ya viene anunciando la señora Lagarde, el BCE va a dejar de comprar deuda pública y, si ya no lo ha hecho antes, se debe precisamente a que España e Italia podrían caer en default si esta circunstancia se produjera.

Los entendidos dicen que el exceso de liquidez devalúa toda la economía mundial, y ello aboca a que se produzca un aumento del precio del dinero que obligue, a la clase política irresponsable, a poner freno a sus subvenciones, mejoras sociales que suponen elevadas inversiones, obras públicas insostenibles y cesiones a los separatistas que vienen practicando un chantaje continuado, a Sánchez y su gobierno, que les obliga a hacerles concesiones políticas y económicas que, como es evidente, no contribuyen a que la Deuda Pública española entre en descenso y siga en lo que representa el 120% del PIB, una circunstancia que, de seguir este derrotero, es muy probable que nos conduzca a situaciones extremas si es que, los avisos de la señora Lagarde, se convierten en actuaciones del BCE destinadas a preservar la economía del resto de naciones europeas.

Es evidente que la mayoría de ciudadanos españoles no se preocupa en exceso por las noticias relacionadas con lo que nos cuesta el endeudamiento al que, por necesidad de su política social, debe hacer frente nuestro gobierno. Al respeto, nos vamos a guiar por la deuda que ha colocado el Tesoro Público español este martes pasado. Emitió letras a 6 y 12 meses por un importe de 4.927,93 millones de euros, con un interés marginal del – 0,055% cuando la vez anterior fue solo del -0,310%, es decir se paga un interés más alto y, lo mismo ocurrió con las letras a 12 meses, por un importe de 4.054,92 millones, con una rentabilidad marginal del 0,504% frente al anterior que fue del 0,103%. Cifras que pueden inducir a que se trata de cantidades pequeñas, pero que representan pérdidas de muchos miles de euros para el Tesoro.

Cuando la ministra de economía, señora Calviño, con su cara de niña inocente, nos dice que todo va viento en popa, según las previsiones del Gobierno, nos hace el efecto de que está ausente de la realidad de la nación. Es evidente que, si hay una clase de empresas que pueden servir de termómetro de lo que sucede en una nación, son las pymes. La mediana y pequeña empresa que constituyen la mayoría de las existentes en España. Pues bien, las noticias que tenemos de ellas no pueden ser más pesimistas. El motor de nuestra economía parece ser que se ha descolgado de la recuperación económica de la que tanto presume el Gobierno. Tienen más actividad, pero son menos rentables, algo que no debería ser pero que, según los estudios de Cepyme, es una realidad, debido a la reducción de los márgenes y a que el aumento de los costes es superior al de las ventas, así de simple. A todo ello se le añade el elevado nivel de endeudamiento a que están sometidas, lo que las sitúa en una situación difícil que no concuerda con el optimismo exagerado de la señora vicepresidenta.

Y un comentario sobre la situación en Cataluña. El número de desahucios que se vienen produciendo en esta autonomía lidera el ranking de las comunidades españolas. Uno se pregunta lo que está haciendo la acomodaticia alcaldesa de la ciudad de Barcelona, antigua activista en contra de este tipo de actos judiciales cuando, en su ciudad, se da tan elevado número de estas actuaciones. La mayoría de casos es por falta de pago de los alquileres, un tema que, sin duda alguna, se debe a que muchos catalanes no trabajan, no disponen de ingresos suficientes, son okupas antisistema, o son meros delincuentes que han decidido vivir de balde en casa ajena. ¿Por qué la señora Colau, tan intervencionista, tan dura con los propietarios, tan burguesa y fácilmente captada por el gusto al dinero, no se preocupa y proporciona la ayuda necesaria para que estos señores, a los que se desahucia, puedan pagar religiosamente sus alquileres? ¿Es más importante gastarse el dinero de los impuestos en campañas para promocionarse o en ayudar a los okupas, pero permitiendo que no paguen aquello que deberían al propietario de la vivienda? Consejos vendo que para mí no tengo.

Y un añadido para felicitar a mi paisano, el inconmensurable Rafael Nadal. Todos los elogios que se puedan hacer de él están plenamente justificados y difícilmente podríamos encontrar otro deportista que, además de ser un gran tenista, tiene una humanidad que hace de él un ejemplo para todos los demás deportistas. Yo, simplemente, me atrevería a pedirle que no prolongue excesivamente su carrera. Ya lo ha demostrado todo. Lo tiene todo y está en condiciones de vivir a su gusto, sin preocupación económica alguna.

El prolongar una carrera en unos momentos en los que el físico no le acompaña, debiendo jugar infiltrado, nos indica que, Rafael, ya debiera de pensar en una retirada digna, a tiempo, antes de que pudiera verse sometido a un desgaste innecesario y a posibles humillaciones deportivas, a las que no tiene ni debe someterse. Ahora está en lo más alto, parece el momento adecuado para dar fin a su brillante carrera. En todo caso, es todo un fenómeno y hay que agradecerle todo lo que ha hecho, para él y para España.

