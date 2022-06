Brasil, Colombia y Paraguay ante un puente mágico Vientos de fronda soplan en Sudamérica y sacuden viejos cimientos Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

lunes, 6 de junio de 2022, 11:28 h (CET) Coherente con el realismo mágico de García Márquez, en el epicentro del mismo ha conmovido a la región el fenómeno Gustavo Petro, antiguo comandante del M19 devenido en candidato socialdemócrata a la presidencia de Colombia.

Se ha dicho que en el sentido que se inclina Brasil le sigue lo restante de Latinoamérica, pero no es lo inesperado que triunfe Lula, sino Petro, en un bastión conservador hasta ahora inexpugnable como Colombia.

Tanto en Brasil como en Colombia, un giro a la izquierda parece estar a la vuelta de la esquina. Otro tanto puede decirse de Paraguay, donde va cobrando relevancia el socialdemócrata Euclides Acevedo, experimentado referente histórico de la izquierda nacional. Lo arropan los protagonistas principales del triunfo opositor en 2008, y ha sabido despertar insospechada simpatía en amplios sectores del partido gobernante.

La tarea de tomar decisiones políticas es difícil en tierras latinoamericanas, donde la pasión florece, bulle como un torrente e incluso puede respirarse. Es una tierra donde cuando se ama, el ego parece desfallecer, y cuando se odia, se piensa en infligir una muerte violenta.

La realidad social latinoamericana tiene a veces puentes mágicos en el camino, y una vez más parece estar su pueblo a punto de trasponer. Después de todo, como lo sentenció Marcusse, la democracia no es nada si no es peligrosa. LAW Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas De la pobreza a la hambruna mundial Según la FAO, el índice de precios de cereales habría aumentado el 56% en el 2022, estando, según la ONU, en la antesala de una crisis alimentaria mundial Brasil, Colombia y Paraguay ante un puente mágico Vientos de fronda soplan en Sudamérica y sacuden viejos cimientos ​Formación dual, falso invento progresista Las escuelas de artes y oficios eran consideradas como un ascenso y las universidades laborales la meta ansiada por todo profesional ​XL aniversario del Estatuto de la Comunidad Valenciana Nos quieren hacer desaparecer para juntarnos con otras regiones que supuestamente tienen una cultura lingüística parecida Aún nos queda Nadal Somos un país de contrastes. Pasamos de la tristeza a la euforia con rapidez. Necesitamos muy poco para ello