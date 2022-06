El running se consolida como uno de los deportes más igualitarios: el 44 % de los runners en España son mujeres En Canarias el 59 % de las corredoras son mujeres. Lo mismo ocurre en territorios como Extremadura, con un 56 %, o Asturias, con un 55 % Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de junio de 2022, 12:28 h (CET) La igualdad en el deporte es uno de los retos que la sociedad española se ha propuesto para los próximos años, ya que hay disciplinas donde el género masculino está sobrerrepresentado: el fútbol o el baloncesto son claros ejemplos. A pesar de ello, hay prácticas deportivas donde esta labor se ha llegado a materializar: un ejemplo de ello es el running. Así lo demuestra el análisis elaborado por el comparador de precios idealo.es que revela que el 44 % de los runners en España son mujeres, a raíz de los datos de demanda recopilados en el último año.

De hecho, este estudio pone de manifiesto que hay Comunidades Autónomas donde ellas practican más este deporte que ellos. Este es el caso de las Islas Canarias, donde el 59 % de los runners son mujeres. Lo mismo ocurre en otros territorios como Extremadura o Asturias, con un 56 % y 55 % respectivamente.

Asimismo, en materia de igualdad en este deporte, España lleva la delantera respecto de otros países del continente. De hecho, en Francia solo el 27 % de las corredoras son mujeres, mientras que en Italia sólo el 30 %. Además, la investigación realizada por idealo también revela que en nuestro país el equipamiento deportivo para comenzar a practicar esta disciplina es más barato, con una media de 102 €, mientras que en el país galo es de 138 € y en el transalpino 103 €.

El gasto en equipamiento para running se multiplica por 8 a medida que se sube de nivel

A pesar de estas buenas cifras, el precio del equipamiento aumenta a medida que se sube de nivel. Esto quiere decir que un principiante no paga lo mismo que un experto. De hecho, una persona que practica este deporte más de cinco veces a la semana tendrá que desembolsar de media unos 872 €, un 754 % más que alguien que está empezando. Se trata de una cantidad similar a la de los países de nuestro alrededor, donde sobresale Francia, en donde un corredor profesional se gasta de media cerca de 1.250 €.

“El running se está consolidando como uno de los deportes en donde la diferencia entre sexos es más tenue, al menos en España. Un fenómeno del que muchos otros deportes también podrían aprender” afirma Laura Sales, Team Lead Brand y Comunicación de idealo en España, y concluye que “Por otro lado, aunque no se necesite ningún instrumento específico, el runner también precisa de un equipamiento. Para todas aquellas personas que quieren sumergirse en esta disciplina, recordarles que a través de idealo se pueden comparar precios para adquirir productos de la forma más eficiente y ahorrando lo máximo posible”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.