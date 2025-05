El Andalucía Costa del Sol Open de España 2025 se celebrará del 27 al 30 de noviembre

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2025 presented by Oysho ya tiene fechas confirmadas. El torneo se celebrará del 27 al 30 de noviembre y volverá a ser la gran final de la temporada del Ladies European Tour (LET), consolidando así su papel como uno de los eventos clave del golf femenino profesional en Europa.

Pie de foto: Carlota Ciganda, campeona en 2024, en el hoyo 18 del Real Guadalhorce Club de Golf



El campeonato reunirá a las 72 mejores jugadoras del circuito y repartirá una bolsa de premios de 700.000 euros, cifra que lo sitúa entre los torneos más relevantes del calendario. Además, como viene siendo habitual desde 2022, el torneo contará también con la participación de tres de las mejores amateurs españolas, que competirán por el Premio Celia Barquín, un galardón que recuerda a la joven golfista cántabra y reconoce el talento emergente del golf femenino nacional.

La edición de 2024, celebrada en el Real Guadalhorce Club de Golf, dejó momentos inolvidables. Carlota Ciganda se proclamó campeona por segunda vez tras una emocionante última jornada en la que logró imponerse con un resultado total de -18 y un golpe de ventaja sobre la belga Manon De Roey. Con este triunfo, la navarra se convirtió en la jugadora más laureada del torneo, sumando su segundo entorchado tras el logrado en 2021. Solo otras dos jugadoras han conseguido repetir victoria en este evento: la española Azahara Muñoz (2016 y 2017) y la neerlandesa Anne van Dam (2018 y 2019).

El público también fue testigo del desparpajo y el gran nivel de la joven amateur madrileña Andrea Revuelta, que firmó un sensacional quinto puesto en la clasificación general y se llevó el Premio Celia Barquín, confirmando que el futuro del golf femenino español está en buenas manos.

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2025 presented by Oysho volverá a poner el foco internacional sobre un torneo que destaca tanto por el nivel de sus participantes como por su papel clave en el calendario del LET. A lo largo de sus ediciones anteriores, el campeonato ha demostrado estar a la altura de los mejores eventos del circuito, ofreciendo un desafío competitivo exigente y una experiencia inolvidable tanto para jugadoras como para el público y los medios.

La sede oficial del torneo se anunciará la próxima semana, momento en el que se desvelarán todos los detalles de esta esperada edición que, como cada año, pondrá el broche de oro a una temporada de ensueño.