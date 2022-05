​La obra «La Bella Revolución» arde su danza en Euskal Herria

La bailarina Tzeitel ha realizado un videoclip danzando un apartado de la obra "La Bella Revolución" en un paraje de Asturias. Tzeitel es una bailarina vegana de Euskal Herria, donde danza bailes por los animales y ejerce eventualmente la docencia de la danza, para la que está diplomada.



Tzeitel utiliza en su atuendo de baile los variados colores que suele mostrar con orgullo el pueblo vasco, cuya cultura está ligada, como pocos pueblos, poderosamente a la naturaleza. Prueba de ello es el Árbol de Guernica, símbolo de las libertades de Vizcaya y los vizcaínos y por extensión de los vascos.

El Árbol del Guernica es un roble que acogía las primeras Juntas del Señorío de Bizkaia y se ha convertido con el tiempo en el símbolo de un pueblo y unas instituciones frente a los avatares históricos que los vascos han conocido en su discurrir como colectividad.

LA BELLA REVOLUCIÓN Y SU AVANZAR POR EL MUNDO

En la línea de entregar la obra "La Bella Revolución", de Ángel Padilla (Amargord ediciones 2022), al mayor número de los distintos tipos de artistas y sus formas diversas de expresar el arte, el poemario para ser "fuera del libro" y que la expansión de su mensaje sea cada vez más grande e internacional, "La Bella Revolución" cuenta con una nueva artista que la interpreta con sus dotes creativas. Ella es Tzeitel, la última creativa libre -por el momento- que ha adaptado el libro, concretamente uno de sus trozos del apartado "Now". Tzeitel es vegana, natural de Euskal Herria, y suele realizar sus danzas en mitad de la virginal naturaleza. Como así ha hecho para el videoclip que recientemente ha sido subido al portal de YouTube con el título "Tzeitel danza La Bella Revolución". El apartado "Now" es el primero de los 7 en que se extiende el poemario, cobrando su colofón con un Epílogo donde se da detalle a los artistas que ya han hecho canciones, teatro o danza sobre apartados y letras de "La Bella Revolución".

"Now" representa, como se ha dicho, el comienzo del libro, donde las liberaciones de todos los animales del mundo se hacen efectivas, y se describe cómo se hará, como si en el momento en que el lector lo lee lo estuviera viendo y estuviese ocurriendo ya, en este instante.

"Now" describe, en uno de sus apartados (el escogido por Tzeitel para bailarlo), el adiós a los poetas antiguos, a los que escribían desde el especismo. Pero un adiós triste, mas no un adiós a secas sino con envés, porque dicho adiós contiene un Hola. Un saludo a lo bueno de esos poetas, en esa parte del libro se decodifica la poesía especista, se atrae hacia nosotros la parte buena extensa de los poetas, se les saca de la muerte física para integrarlos en el espectáculo urgente y bello de las liberaciones, con ojos de libélula los bellos poetas ya son otra cosa, naturaleza, animales y todo lo que es "abierto", soltado. No queremos matarlos, sino redivirlos con sus mejores atributos, porque son amigos y amigas, y porque sin ellas/os no habríamos llegado a un punto en que nos hemos dado cuenta del gran fraude del especismo que manchó, también y por lógica, toda la gran obra de la literatura mundial. El comienzo de una nueva era donde todo se gira y se observa, no podía ser cruento con los poetas, que entre los humanos son una parte de lo mejor que ha emergido del delirio de las metrópolis y el mal del capitalismo y la guerra por destrozar los mundos. Les llamamos desde otra puerta, la verde -no la gris de la poesía especista-, para que asistan a la gran Boda por fin y de verdad entre hecho y palabra en cuanto a belleza y una ética radical abierta como el mar o los infinitos estelares.

Invito a quienes lean esto que vean el vídeo, en que mi voz recita algunos fragmentos de Now y Tzeitel los danza en un maravilloso paraje natural de Asturias, en plena y pura naturaleza allí, de donde me vinieron a mí las voces (además de desde los lugares hediondos de reclusión), tornan danzarinas para mostrar qué es, y qué será, la libertad que lograremos a fuerza de lucha firme y posicionamiento radical por los animales reos que desde su lugar nos miran al corazón, esperando en nuestro paso el suyo. Su danza es, sencillamente, bella, en el más sencillo y humilde sentido de la palabra, y poderosa, en la acepción de poderosa más noble y libertaria.

Hasta la fecha de mi obra (de los distintos libros míos publicados) se han realizado alrededor de 30 canciones y espectáculos de danza y varias obras de teatro, obras con marionetas y con títeres. De "La Bella Revolución" son 13 las canciones que ya se han hecho, por artistas como el guitarrista Toni Cotolí, la cantautora Rocío Ro, la rockera Electric Xandra, la bailaora vegana Sandra La Madueño, el músico onubense John Conde, la cantautora argentina Silvia Gers, el cantautor Alberto Pla (integrante del grupo Buenas Intenciones) o la banda de black metal chileno Beelzebuth. Aparte de adaptaciones que están a día de hoy en marcha por artistas como el tenor lírico peruano Orlando Belis y otras y otros cantores y creativos en extenso.

Agradezco a Tzeitel la entrega a esta gran marcha ensanchada poética viva hacia la rotura de cada eslabón de la cadena que malogra el mundo vivo y lo encalla en un grito cuya sangre todo lo incendia.

La gran revolución ya comienza y se nota. Como se puede escuchar recitado en el videoclip:

Verde que te quiero verde dijo el granadino sobre una mujer inerte

Pero Lorca es ya caballos

Y un poeta valenciano que no soy yo: "Escucha, carcelero,

"Y habrá caballos libres corriendo por las calles Mañana"

Para quien desee encontrar más información sobre Tzeitel, aquí algunas vías: Facebook: Tzeitel García./ Instagram: zephyrspirit1