El escándalo de la uniformidad de pensamiento Todos votando a favor de ideas y proyectos en los que muchos no creen Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

sábado, 21 de mayo de 2022, 11:48 h (CET) No existe cosa más insoportable que la UNIFORMIDAD de PENSAMIENTO. Se criticaba el “voto de obediencia” en el entorno de la Vida Religiosa, pero, aun reconociendo ciertos abusos “conventuales”, ese “voto” iba sustentado por algo superior, el compromiso con la “llamada” o la “vocación” de la FE. Sin embargo, la UNIFORMIDAD de los afiliados, compromisarios en los Partidos Políticos es cuestión de interrogantes permanentes, sobre todo cuando se trata de temas relacionados con los principios personales, éticos o religiosos.

Cuando se estudia filosofía se puede entender perfectamente que “pensamiento y decisión” son conceptos individualizados y en algunos casos, por pura lógica, compartidos.

Es verdad que las “realidades éticas personales”, en la sociedad en que vivimos, pueden llegar a ser “mercancías de mercadillos semanales”; depende del lugar, de la ubicación y de las tasas a pagar por estos asentamientos.

Contemplar, sin embargo, la igualdad “grosera” de los “aplausos entusiastas” de “CLAS” aseguradoras de futuras prebendas, es VERGONZOSO, INCOMPRENSIBLE y ESCANDALOSO, porque se aplaude hasta el INSULTO, hasta la MENTIRA, hasta lo NO DESEABLE A NIVEL PERSONAL.

“Paris vaut bien une messe”, “París bien vale una misa”, una “genuflexión”, un “servilismo”… CIEN DIPUTADOS, CIEN SENADORES, CIENTOS DE CONCEJALES..., todos, como el barniz, IGUALES…, todos votando a favor de ideas y proyectos en los que muchos no creen…, aplaudiendo el insulto, la mentira, la vendetta, la traición a sus propios conceptos morales… según el día.

¿Es NORMAL?, ¿Es ÉTICO?, ¿QUÉ PRECIO TIENE?

¡Nos extrañamos de las “bandas juveniles”, iguales en criterios de funcionamiento! Es una reflexión general; mal expuesta, quizás, pero REAL COMO LA VIDA MISMA. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El escándalo de la uniformidad de pensamiento Todos votando a favor de ideas y proyectos en los que muchos no creen Yo aborto o nosotros abortamos El hombre, actor necesario debería presentar su opinión y ser parte necesaria para la toma de decisión de abortar Emergencias fugaces…, reiterativas Con frecuencia nos escapamos del tiesto constitutivo Jordi Juan, de La Vanguardia, avergüenza a todos los españoles El periódico catalán, en plena decadencia, se ha convertido en un panfleto más al servicio de una izquierda separatista, que ya no sabe qué hacer para acabar con el Estado español ​Momento en que el PP podría dar un fuerte golpe de efecto Jesús D Mez Madrid