Literatura, política, libertad, amistad: despedida a Fabio Mendoza Obando

Siempre la literatura trasciende fronteras, es la voz de la libertad, esencial en la política justa y humana, canto a la democracia y a la amistad, por eso cuando se pierde uno de sus miembros queda un vacío que nunca puede ser llenado. Estas palabras son para mi amigo, gran maestro de las letras, luchador innegable de la libertad y la democracia que desde el exilio forzado luchaba por una nueva política y la libertad en su tierra aprisionada por la tiranía. Hablo de Fabio Mendoza Obando (Q.E.P.D), al que le entrevisté, y tuve el honor de realizarle algunos artículos que no solo guardo en la memoria, sino que han sido atesorados en el corazón desde la misma amistad y compartido con escritores y poetas de diferentes países.

Fabio Mendoza Obando, nació el 11 de mayo de 1971 en El Rama, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y falleció el viernes 06 de mayo a las tres de la madrugada del 2022 en el hospital San Juan de Dios de San José de Costa Rica. Fue escritor, periodista, locutor, poeta y columnista internacional. “En su obra literaria aborda diferentes temas, actuales e interesantes. Parte de sus escritos han sido publicados en distintos medios nacionales e internacionales, digitales e impresos y antologías Latinoamericanas”.

Una pérdida que aún quizás no se ha asumido, pero siempre quedarán sus escritos y aquellos que estaban pendientes que de alguna forma aparecerán y nos recordará que aún está vivo y seguirá presente entre nosotros durante mucho tiempo y quién sabe si, se sentará en esa Academia de las letras que en ese lugar que está muy lejos de esta tierra reúne a aquellos grandes maestros, humanistas y libertadores del pensamiento. Ahora ha regresado, casi a pocos días de su cumpleaños, a su querida tierra, Nicaragua, de la que la dictadura le obligó a salir y como abanderado de la libertad luchaba para devolver la libertad a sus compatriotas.

Ahora no le podrán arrebatar su derecho, ahora será un héroe que desde la política luchó por la libertad y ni las armas, ni la tiranía del dictador podrá arrebatarle sus derechos, sus palabras y ahora más que nunca crecerá como germen contra el despotismo asesino de autoproclamados reyes tiranos. Permitidme por favor que le dedique mis últimas palabras como amigo, escritor, político y que lo despida como el gran hombre que siempre fue.

Político: Un adiós no siempre significa el final, en tu caso es un nuevo comienzo para una tierra en libertad frente a la tiranía pues ahora todo tu trabajo no lo podrá frenar el tirano y la libertad tiene un luchador por su causa que no lo podrá detener un mortal pues tu persona, tu lucha y tu trabajo se ha convertido en inmortal. Nos has dejado demasiado pronto, pero pronto nos volveremos a ver y entonces nos pondremos al día y te agradeceremos esa tu gran labor callada, te confirmaremos, y brindaremos porque siempre la LIBERTAD y la JUSTICIA vencen ante la INJUSTICA y la OPRESIÓN.

Escritor: Como escritor seguro que a la hora de partir pensaste me tengo que ir pero os dejo las palabras que pronuncié y aquellas que escribí pensando en el futuro serán presente y futuro. Las escribí con sentimiento, honestidad y con la mejor maestría que la dedicación y el apoyo de las caprichosas musas que siempre me acompañaron.

Amigo: Ahora te digo que los amigos no saben decirse adiós, pues siempre se acompañan. Es curioso la amistad tiene una característica y es lo sencillo que resulta pronunciar la palabra hola y lo doloroso que resulta tener que pronunciar “adiós”, aunque en la verdadera amistad el adiós no exista, sino sea un “hasta pronto” pero aun así es tan doloroso.



Ahora veo la limitación de la palabra, pues no puede hacer que vuelvas así como de las lágrimas porqué aunque se viertan millones de lágrimas hasta no poder más la amistad, la literatura, la cultura y la política no retornarás. Siempre te llevaremos en nuestra memoria y en nuestro corazón querido amigo Fabio.

Homenaje a través de zoom:

El escritor, poeta, periodista y locutor peruano Jorge Carrión Rubio y su equipo de Virtual Televisión en complicidad con escritores y poetas de diferentes países, este pasado sábado 14 de mayo, realizaron un homenaje en memoria de Fabio Mendoza, los que escritores que estuvieron presente vía zoom fueron: Yare Ávila (México), Adrián Torres (Honduras), Xiomara Carbajal, Yader Serrano (Nicaragua), Clotilde Ortega (Costa Rica), Marcos Antonio Rodríguez Sequeiros (Bolivia), Elisa Mascia (Italia) y José Luis Ortiz Güell (España). El moderador de la actividad fue el escritor nicaragüense Carlos Javier Jarquín. En el siguiente enlace podrá mirar completo este homenaje: https://youtu.be/P9G5MEWNhMg



En el siguiente vídeo Fabio Mendoza, habla sobre su participación en la Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial, México 2021), la presentación de ésta antología se realizó vía zoom la tarde del sábado 23 de octubre del 2021, capítulo Nicaragua: