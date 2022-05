Estelita y las prótesis dentales: características y diferencias Stellite es una aleación de cromo cobalto que se caracteriza por su elevada dureza y resistencia al desgaste Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de mayo de 2022, 13:00 h (CET) Estelita o stellite (en inglés) es una aleación que se caracteriza por su elevada dureza y resistencia al desgaste, propiedades que mantiene incluso cuando es sometida a elevadas temperaturas. Estas generosas capacidades la convierten en un material apto para muchos usos, entre ellos encuentra grandes aplicaciones en el campo de la salud. Por ejemplo, han servido para recomponer articulaciones de cadera artificiales y otros reemplazos óseos, pero su utilización más extendida en este ámbito se encuentra en las prótesis dentales.

Como es sabido, una prótesis dental consiste en la restauración total o parcial de la anatomía de la boca, es decir, es un dispositivo artificial personalizado que se crea con el objetivo de reponer la pérdida de uno, de varios o, en algunos casos, de todos los dientes para conseguir así recuperar las funciones originales de la dentadura humana, como la masticación o pronunciación correcta, y también lograr devolver la estética perdida.

En general, se puede hablar de prótesis removibles parciales, que sustituyen solo parte de los dientes, y de prótesis removibles completas, que se conocen más comúnmente como dentaduras postizas. La aleación de cromo cobalto stellite entra en juego en el caso de las primeras citadas, es decir, son las prótesis parciales removibles en metal con dientes de resina. Se fijan con ganchos que se ubican en los dientes aún en su lugar, por lo que es necesario que exista un mínimo de dos dientes naturales para poder realizar esta instalación. De no ser así, lo más oportuno es aplicar una prótesis removible completa o dentadura postiza.

Para conocer de forma más ilustrativa las prótesis stellite, cabe destacar que se compone de un marco de metal que se ajusta sobre los dientes y la mucosa y encía, evitando que se mueva. La estelita es muy ligera, sólida y resistente y se adhiere a los dientes mediante pequeños ganchos, asegurando una fijación absoluta.

Es importante subrayar que la estelita requiere de una elaboración totalmente personalizada a través de la elaboración de un molde individual. No se trata, pues, de un dispositivo industrializado, sino que es necesario que un laboratorio especializado en prótesis dentales la fabrique.

Qué causas y circunstancias pueden provocar la pérdida dentaria

En general, las causas que desembocan en la pérdida de piezas dentales son muy variadas. Entre las más cocidas y comunes se encuentran las caries y también todas aquellas alteraciones que afectan directamente al conjunto de ligamentos encargados de fijar el diente, especialmente la enfermedad gingival. Pero, también son habituales los traumatismos, el desgaste dental o la presencia de algunas enfermedades, como la diabetes. Cabe añadir que el bruxismo, es decir, la tendencia a apretar o rechinar en exceso los dientes de manera inconsciente (especialmente durante el sueño), puede desencadenar a largo plazo una pérdida de dientes.

La importancia de una correcta salud bucodental

Sin lugar a dudas, técnicas como la expuesta son idóneas para recuperar la funcionalidad y estética dental. Sin embargo, para no llegar a hacer uso de estas soluciones, es fundamental practicar con constancia una buena prevención bucodental.

La salud bucal impacta de forma directa sobre la calidad de vida de los individuos. Afortunadamente, la mayoría de los trastornos pueden prevenirse y tratarse, especialmente en sus etapas iniciales. La mayoría de las enfermedades bucodentales surgen como consecuencia de diferentes factores de riesgo que, por suerte, se pueden modificar y prevenir, por ejemplo, controlando o eliminando hábitos perjudiciales como el consumo de tabaco y alcohol; reduciendo o eliminando de la dieta ciertos alimentos perjudiciales, como el exceso de azúcar; manteniendo una correcta higiene dental, y, fundamental, visitando periódicamente al dentista con el fin de detectar de forma precoz cualquier anomalía y poder combatirla a tiempo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estelita y las prótesis dentales: características y diferencias Stellite es una aleación de cromo cobalto que se caracteriza por su elevada dureza y resistencia al desgaste Solo cuatro de cada diez niños utiliza gafas de sol de manera frecuente Más de la mitad de la población desconoce el peligro de no proteger sus ojos del sol Más de un 60% de los españoles consideran que la calidad de la asistencia sanitaria recibida en España es buena o muy buena La pandemia mostró algunas de las debilidades del sistema sanitario español El tabaquismo causa el 50% de los casos de cáncer de vejiga Son más frecuentes en varones mayores de 40 años. Se estima que cada año se diagnostican más de 570.000 nuevos casos en el mundo Una nueva terapia psicológica se muestra eficaz en mujeres con fibromialgia y depresión "Es la primera vez que se estudia y se demuestra que este tipo de tratamiento puede ser de ayuda para estas pacientes"