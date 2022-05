Inocentes... Tontos... Comprometidos Si la historia fuera capaz de traernos de nuevo a ciertas personas con “sentido de pueblo”, podríamos ir cambiando de apelativos Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

viernes, 13 de mayo de 2022, 09:39 h (CET) No sé el nombre secreto que puedo asignarme sin que, inconscientemente, se piense en otras personas. No debo escoger la “X”, porque ya está demasiado machacada… La “Z”, podría referenciarse a Rusia… La “G” recuerda los GAL… La “H”, de honrado, suena a prepotencia moral… Creo que las más independientes podrían ser la “I” de INOCENTE, la “T” de TONTO y la “C” de COMPROMETIDO.

Salimos de la enseñanza pública, privada, libre o teledirigida con la mente abierta, con ilusiones de juventud, con sentimientos sanos y sin complejos… La realidad y la confrontación ideológica, callejera o de despacho, comenzaron a llamarnos con seudónimos o apelativos personalizados: INOCENTES, TONTOS y, encima, COMPROMETIDOS.

Han tenido que pasar más de 70 años para “comenzar” a darnos cuenta que en la vida, el desarrollo depende de tres cosas muy simples: el ENGRANAJE, la CONDUCCIÓN y la GESTIÓN de las dos primeras.

Un Estado desorganizado por culpa de los intereses partidistas, con dirigentes con carnet de conducir tipo “B”, generalista, y con gestores mediocres, mediatizados por los “lobbies”, caminará apoyado en los demás… hasta que el que empuja se canse.

Dentro de este “Estado desorganizado” lo más llamativo es la existencia de una única vía de “trasmisión”, un sistema “monoplaza” en el que la uniformidad mental, la moral y la política han conseguido aplastar las “voluntades libres” de señores que se dicen “estudiosos” y, socialmente, “selectos”…

… Y los demás… INOCENTES… TONTOS… COMPROMETIDOS…

Si la historia fuera capaz de traernos de nuevo a ciertas personas con “sentido de pueblo”, podríamos ir cambiando de apelativos, construyendo proyectos COMPROMETIDOS, sin INOCENCIA pseudo religiosa y, sobre todo, con TONTERÍAS las justas… Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inocentes... Tontos... Comprometidos Si la historia fuera capaz de traernos de nuevo a ciertas personas con “sentido de pueblo”, podríamos ir cambiando de apelativos Hechizos esquivos Perdemos lo mejor por desviaciones sinsorgas Fracaso de la coalición de izquierdas Esta izquierda desaborida y anquilosada, sin formación política, ni valores, ni ética constructiva, ha vuelto a incurrir en su habitual dejadez El mejor regalo JD Mez Madrid, Gerona Honradez intelectual Pablo Alejandre Calviño, Badajoz