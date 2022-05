La nueva historia de España Estamos en manos de gobernantes social comunistas cuyo empeño es borrar de la faz de la Tierra a España Manuel Villegas

lunes, 9 de mayo de 2022, 08:44 h (CET) A partir de que se implante el nuevo currículo del Bachillerato, se borrará de un plumazo toda la Historia de nuestra Patria, así como sus grandes gestas, batallas y derrotas que a través de los siglos ha protagonizado, porque ésta se iniciará desde1812, es decir dos años antes de la expulsión de los franceses cuya invasión duró de 1808 a 1814. Esto quiere decir que tenemos menos historia, o mejor, se estudiará ésta con menos antigüedad que la de los EE.UU. que inicia la suya el 4 de julio de 1776, cuando su Congreso aprobó la Independencia. Estamos en manos de gobernantes social comunistas cuyo empeño es borrar de la faz de la Tierra a España, de tal manera que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia “ex novo”, desde el siglo XIX, sin relación alguna con todo lo acontecido anterior a esa fecha. El argumento que esgrimen quienes proponen es nueva forma de aprender la Historia de España es que estudiarla toda desde los inicios a hasta la época contemporánea en un solo curso es insólito. Lo insólito es meter en el “cajón del olvido” todo lo acontecido en España anterior a 1812, y, si no es suficiente con un curso que lo amplíen a más. Llevar a cabo esta modificación implica que nuestros estudiantes desconozcan el pasado de nuestra Patria. El alemán Cellarius, profesor de retórica e Historia en la universidad de Halle, allá por el año 1685 propuso dividir la historia de la Humanidad en tres etapas: Antigua, Media y Moderna. La Edad Contemporánea se incorpora ya en el siglo XIX, tomando como hito importante el año de la Revolución Francesa, 1789. La periodicidad del estudio de la Historia, aceptada por todos los estudiosos, desde entonces, ha quedado así: Edad Antigua (3.300 a.C. – 476 d.C) : desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente (476).

: desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa (1789). Edad Contemporánea (1789 – actualidad): desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Sin embargo estos iluminados que nos gobiernan deciden que nuestra historia comienza en la fecha que he indicado, persiguiendo con ello que nuestros escolares desconozcan casi toda ella y sus grandes hechos por los que se puedan sentir orgullosos. Es otra forma de crear analfabetos, pero ¿qué le vamos a pedir a quienes han rebajado el nivel de conocimientos en todas las materias a su más mínima expresión, y se permite que se pase de un curso a otro sin tener aprobadas las asignaturas del anterior? No sabrán de dónde venimos porque seles privará de conocer el bien que supuso la época romana, la visigoda, así como la musulmana y el tiempo que duró la expulsión de nuestra Península de los árabes, los reinos que se formaron y cómo llegó a constituirse la España que hoy conocemos.

