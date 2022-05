La generación del desconocimiento Van a ser personas menos inteligentes y a su vez más manipulables con respecto a los que nos gobiernen Conchi Basilio

viernes, 6 de mayo de 2022, 09:48 h (CET) Indudablemente con la LOMLOE, no se están siguiendo las directrices del plan de Bolonia, y es que lo que intentan es que se formen los ciudadanos con unas mínimas habilidades y sin insistir en la importancia de los conocimientos, y esto es algo que ya ha sido tratado en distintos libros, por parte de expertos en estas cuestiones educativas y que realmente, lo que se consigue con este tipo de educación, como la eliminación de la Filosofía, prácticamente de los estudios de secundaria, es que todos los alumnos tengan cada vez menos preparación, menos formación, menos contenidos que aprendan.

En definitiva, que tengan muchas dificultades para redactar, argumentar, entender, comprender, y todo esto repercute en cada vez peor calidad en la formación del alumnado, más dificultades en general, también en la literatura, de cualquier tipo de conocimiento, porque el aprendizaje de conceptos, de palabras, de términos, el saber escribir correctamente, saber entender y comprender textos de cierta complejidad, todo ello se aprende precisamente practicando la filosofía, no solo con teoría, también con práctica, de comentarios de textos, de aprendizaje de vocabulario especifico, tanto de Filosofía como de otras materias etc.

El nivel de exigencia se está bajando demasiado, además de unos institutos a otros existe una diferencia considerable, cada año se está bajando más, esto sucede , porque aunque es verdad que en algunas leyes anteriores, se habla de la cultura del esfuerzo, ahora parece que lo importante es que pasen de cualquier forma de curso, ya da la impresión de que el nivel cultural no importa tanto, no importa que sepan expresarse correctamente, que sepan comprender adecuadamente, hay que explicarles palabra por palabra, solo se limitan a un copio y pego del ordenador.

“Como bien ha dicho D. Carlos Fernández Liria, Filósofo: es inútil aleccionar a los niños en los “valores constitucionales” si al mismo tiempo se les priva de la posibilidad de pensar y de comprender lo que significa vivir en un orden constitucional, y eso es tarea de los buenos conocedores serios y rigurosos de la Historia de la Filosofía”.

Con todas estas reformas en la educación, están consiguiendo la generación del desconocimiento total, porque no solo no van a conocer el pasado, ni van a saber razonar, van a ser personas menos inteligentes y a su vez más manipulables con respecto a los que nos gobiernen.

Además, existe otra cuestión muy importante, a tener en cuenta, que cada vez va a peor, y es la falta de respeto continuado hacia el profesorado, por un lado un porcentaje de alumnos que van, yo diría,a estorbar a clase, su comportamiento deja mucho que desear, es un comportamiento cínico, desvergonzado, irrespetuoso y maleducado, que perjudica de continuo la labor del docente, y por otro lado la falta de apoyo por parte de algunas direcciones y jefaturas de estudio, en algunos institutos, algo que empeora aun más su día a día, todo esto en conjunto empeora la salud psicológica del profesor, es por ello que muchos se jubilan con anterioridad o piensan en dejarlo, ante la falta de control de la disciplina en las aulas, es más yo propondría poner cámaras en las aulas, ante la desfachatez y cinismo, a la vez de poner en entredicho la veracidad del profesor, algo que ya se está haciendo en Francia.

Tiene que haber castigos más drásticos y correctivos para estos alumnos y esto también se debe en muchas ocasiones a que los mismos padres no saben lo que significa el respeto hacia los demás, el saber estar y mucho menos la educación, dado que ellos mismos no la tienen, aunque suene duro, se puede observar en cualquier cafetería, simplemente que les dejan hacer lo que quieran, aunque molesten a las demás personas, con tal de estar a sus cosas, y es que el enseñar se comienza desde la cuna, otra cosa seria, que fuesen víctimas de familias desestructuradas, o que tuvieran algún trastorno, que para eso debería de haber psicólogos en todos los colegios e institutos.

