Feijóo, cuatro estaciones

Foro El Debate. Hotel ‘Four seasons’. En castellano, ‘Cuatro estaciones’. Primavera, verano, otoño, invierno. Se estrena con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. Primavera. Feijóo sabe, lo creen muchos y lo intuyen casi todos que, más pronto que tarde, va a encargarse del Gobierno de España. Para eso salió, le ‘salieron’, de Galicia. Las encuestas lo apuntan ya. Hoy lo anunciaba la encargada por un diario nacional. El gobierno de coalición PSOE-UP hace aguas. Hay turbulencias. Falta por decidir cómo y cuándo Sánchez acaba su inquilinato en La Moncloa. Finiquito. Despido procedente. O traslado, supuestamente convenido.





Primavera. Con la siembra política hecha, cultivo, clima y tiempos adecuados. A eso se aplicó hoy Feijóo: La democracia es el privilegio de unos pocos. Su calidad es consecuencia del debate. En política debe haber debate. Con este Gobierno se ha perdido. Su expectativa es sobrevivir. “Están a estar”. La prueba de que no hay debate esque el Gobierno ni siquiera ha leído lo que prepusimos. Frente al intercambio de ideas, consignas. Gesticulación. No gusta. Por eso, “no voy a entrar por ahí”. “Sin debate, caldo de cultivo para el populismo”. Es lo que hay, y lo que queremos romper.





Propusimos diálogo y contraste de ideas. Bajar impuestos para combatir la inflación. Con lo que digan todos, No a todo lo que diga el Gobierno, ni imponer por el PP. Debate.”Si lo hacemos, mejorará la calidad democrática”. Pedíamos aislar ruido, pero el Gobierno no leyó nuestras propuestas. “Como el que no lee libros para no contaminarse con lo que haya en ellos”. El PSOE no tiene licencia de UP para leer lo que se le proponga. No creo que ante un documento y mano tendida la respuesta sea “no es no”. El Gobierno se enroca, escucha solo a los que no critican ¿Resignarse a lo que pasa? No, siempre es posible hacer algo. Ideas y sosiego. No espectadores pasivos. “Estaré dispuesto para convencer; y para que me convenzan”. Necesidad de política reflexiva. Sin debate no hay democracia.

Fue lo preparado. Después, a preguntas del moderador, mimo al cultivo. Uso de tiempo aprovechando clima: Bajar impuestos manteniendo el Estado del bienestar. Sánchez hará lo que le convenga. No depende de él, ayer la mitad de su gobierno no estaba con él. Investigaciones, pero los aliados de Sánchez fallan, quieren investigarle. En esta situación, lo lógico es pensar que si puede no siga así. El PIB en España no se recuperará hasta 2023. Datos. 200.000 millones de euros de aumento deuda. Sánchez ha gobernado España sin límite; es peligroso gobernar así. No hay previsiones del Gobierno que se cumplan. Cuando un gobierno no es creíble, estamos en una situación límite, como en 2008. Pagaremos lo que debamos; y muy caro. Deuda con pronóstico reservado. Si los españoles nos dan el gobierno, lo primero será decir cómo está España. Si tenemos oportunidad de gobernar, explicaremos cómo hacerlo. ¿Ideas? Biografía en Galicia, con ideas útiles.





Bildu y nacionalismo (17%) no tuvieron oportunidad de gobernar. Al llegar al gobierno gallego, fracaso escolar del 26%, al salir 8%. Ideas y números. Queremos proteger al Estado. Que el presidente del gobierno informe de lo que hizo, no que lo haga la prensa. Por eso no a una Comisión de Investigación, que Sánchez explique. Diferencia con Vox: En 40 años demostramos lo que hicimos, ellos dicen qué quieren hacer; compatibles pero con más experiencia; a Vox no les gusta la UE ni las autonomías. En cualquier caso, Vox tiene representación. Hay votos PP que se fueron. Unidos, no tengo dudas, llegaremos al gobierno. Aprendí de Fraga que España es una Nación, que un presidente autonómico es autoridad del Estado que comparte responsabilidades, y que desde las autonomías se sirve a España. En política, la edad no es un hándicap. Con política tranquila, pactos de la Moncloa. Hay personajes históricos recientes a imitar. Fraga, Suárez, Felipe González, Carrillo. Lo importante en democracia, no es llegar al gobierno, es acertar a gobernar.

Respetados cultivo y clima, atención al tiempo político. No es el agrícola, pero se parece a él. Los vegetales se plantan en otoño, se mantienen en invierno, florecen en primavera y dan fruto después. En la legislatura actual, el tiempo de este Gobierno, con sus dificultas conocidas o escondidas, se mantiene. Aún. Pero la coalición PSOE-UP está agotada. Necesita relevo. Se vio hoy. En el hotel ‘Four seasons’. Es primavera. Para ahora y después: Feijóo, cuatro estaciones.