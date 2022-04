España es un país con una gran tradición cultural, artística, literaria etc. De España salieron grandes genios, pensadores, médicos eminentes etc. Y además tiene otra gran virtud, otro gran poder que es el idioma español, es un lenguaje, un idioma universal que hablan más de 500 millones de personas en todo el planeta y cada vez va más en aumento, respetando los distintos dialectos que tiene España, por tanto tenemos que seguir hablando y escribiendo en español, eso nos hace más universales, pero cada vez, más a menudo se introducen más anglicismos, algo que lo desvirtúa y que tenemos que tener en cuenta que el español junto con el ingles y el chino mandarín, son los idiomas que más se hablan en todo el planeta, lo mismo que la publicación de libros, artículos, conferencias etc.

El español, solo en México son 130 millones de habitantes, también toda Latinoamérica, en EEUU hay multitud de hablantes de español, incluso en Europa te entienden perfectamente, todo esto nos tiene que dar importantes razones para seguir cultivando nuestro idioma que es muy rico y muy variado, es lo que nos da razones para seguir cuidándolo, para eso está la Real Academia de la Lengua Española, que es muy importante y que pretende siempre incorporar palabras nuevas, manteniendo un correcto español, que se escriba correctamente y se entienda bien.

Por lo tanto, esta es la línea que hay que seguir, a mi juicio, para que cada vez coja más fuerza y más gente hable nuestro idioma. Un claro ejemplo es el de China, Japón y muchos otros países que quieren aprender a hablar español, algo que es muy importante y a tener en cuenta y presente en nuestra mente. Pero ya que estamos hablando de nuestro idioma, según mi criterio, cuando se habla en televisión española se debería de utilizar el español y no los distintos dialectos de nuestras comunidades, con el fin de la buena comprensión para todos los televidentes, dado que saben hablar perfectamente nuestro idioma y el resto de españoles no tienen obligación de entenderlo ni hablarlo, ya que nuestra lengua materna es el español o castellano como lo quieran llamar.

Tendemos a adoptar muchas palabras y hasta costumbres de otros países sin tener en cuenta la gran riqueza que tenemos en nuestro país, ya no solo en cuanto al español, también en cultura, patrimonio y demás, pero casi nunca se le da gran importancia, comparando a otros países, que no tienen ni la mitad que España, pero lo saben explotar de una forma grandiosa, algo que nosotros no acabamos de valorar en toda su justa medida, y es que España es como un paraíso, donde se come, se bebe, se descansa a pleno sol y tienes toda clase de arte por todos sus pueblos y ciudades.

Tenemos que saber valorarnos más en todos los sentidos y seguir con nuestro idioma, “el español”, sin anglicismos, sin imitaciones baratas, porque somos auténticos, únicos e irrepetibles, sobre todo los que nos llaman “de la vieja escuela”.