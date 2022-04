​Mariposa que vuelas Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 18 de abril de 2022, 10:33 h (CET) Que mueves tus alas y la brisa llenas, que con tus colores los ojos del alma, alegras.

Mariposa, que corta tu vida, y son muchos los que se alegran de ver una mariposa que vuela.

Sin duda pequeña, cual flor en el campo. Llegas y brillas como el sol y sacas quebrantos.

Que tus colores sean muestra de un gran amor, que hace flores volar y a todos llena.

Que tu aleteo sea el viento, que cada flor que toques sea el cielo y cada cielo en cada flor tenga su dueño.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Acabaré pidiendo limosna Los gatos me alegrarán las noches “¿Qué me empalaga?: la mala poesía” Entrevista a la escritora y poeta argentina Susana Macció A la Virgen de la Alegría ​Dedicado a todos los cordobeses y devotos de esta advocación de Nuestra Madre del Cielo Y al tercer día... resucitó Soneto ​Mariposa que vuelas Poema