El escándalo de esta izquierda española Estos social comunistas se han trastornado ante el pacto que han llevado a cabo el PP y VOX para gobernar Castilla y León Manuel Villegas

miércoles, 13 de abril de 2022, 10:13 h (CET) En verdad que es digno de admiración el que los españoles nos quedemos impertérritos ante los despropósitos de este Gobierno social-comunista que administra nuestros bienes y patrimonios haciéndonos la vida imposible a los ciudadanos de bien que sufrimos el castigo de su férula. Aunque no es esto de lo que quiero hablar, si me voy a permitir hacer una digresión sobre una de sus imposiciones dominadoras con las que quiere cargar su dominio hasta en la sal que debe de contener el pan que diariamente consumimos, ya que, según la nueva norma dictaminada por estos “preclaros” seres que nos gobiernan, muy a pesar de bastantes españoles, se establece que el contenido máximo de sal permitido en el pan común, como producto acabado, debe ser a partir de ahora de 1,31 gramos por100 gramos de pan (13,1 g. de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,52 g de sodio por 100 g de pan) si se analiza mediante determinación de cloruros o de 1,66 gramos de sal por 100 gramos de pan. También el “esclarecido” ministro Garzón propuso que los españoles debíamos cambiar nuestros hábitos alimentarios y comer menos carne por el impacto que tienen “las mega granjas”. ¿Acaso son bromatólogos o han consultado con ellos para imponernos lo que debemos o no comer? ¿Cómo se atreven a decir cómo hemos de alimentarnos los españoles? Ya ha habido muchos panaderos con suficientes años de oficio que han declarado que, con esas proporciones de sal, el pan perdería su sabor natural. Bien, vayamos al tema inicial: Estos social comunistas se han trastornado ante el pacto que han llevado a cabo el PP y VOX, para gobernar en la Comunidad de Castilla León. Se han llevado las manos a la cabeza, han emitido diatribas criticándolo hasta extremos insospechados la unión de ambos para gobernar en la mencionada Comunidad. Sin embargo este malnacido Pedro Sánchez no causa ningún mal a España, cuando, para mantenerse el “machito” del poder, pacta con quienes quieren destruirla: el etarra Arnaldo Otegi,quien 27 de abril de 2006 fue condenado a quince meses de prisión por la Audiencia Nacional, por enaltecimiento del terrorismo, debido a su participación en el homenaje al histórico miembro de ETA José Miguel Beñarán, Argala, en diciembre de 2003. También lo sostienen en el poder Ezquerra Republicana de Cataluña que intentaron dar un golpe de Estado, cuyos promotores, condenadosy encarcelados por intento de Golpe de Estado, ha liberado de la cárcel con total impunidad, este descerebrado que nos gobierna. Que sepamos, hasta ahora VOX, es un partido legal con cuyos ideales se puede estar de acuerdo o no, pero no ha llevado a cabo ningún atentado, asesinado a nadie, ni ha intentado subvertir la democracia por la que nos gobernamos. Hasta los Medios de comunicación, cuando se refieren a él lo califican de extrema derecha, yo me pregunto ¿cómo deberemos de denominar a Podemos, defensores del más rancio comunismo, al que sin embargo no se le llama de extrema izquierda? Creo que ya es hora de que desenmascaremos a este falto de juicio que nos gobierna y lo despidamos con cajas destempladas, así como a quienes lo mantienen en el poder. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

