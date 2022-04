​Ante una guerra que nos llena de espanto Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

martes, 12 de abril de 2022, 08:16 h (CET) Ante algunos de los últimos episodios, muy graves por cierto, en la guerra Ucrania-Rusia, es fácil quedar atenazados por el pánico. Los acontecimientos son tan inesperados, tan dolorosos que exigen una capacidad crítica a la altura de las circunstancias.

La crítica no es solo un análisis geoestratégico, económico o militar, siempre necesario. La crítica, en estos momentos, requiere preguntarnos qué posible esperanza tienen los ucranianos y el resto de los europeos. La respuesta, necesariamente, debe incluir justicia para los muertos, y motivos suficientes para pensar que es posible un futuro mejor. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​70 Aniversario de la Revolución Boliviana Bolivia ha demostrado que las movilizaciones de las masas son el motor de la historia Como quedar atrapados en medio de un bombardeo Evitemos usar material pirotécnico para celebrar. Por el bien de todos, humanos y animales Semana Santa, penitencia; Pascua, gozo y fiesta No es simplemente una fiesta sino el recuerdo de la dolorosa pasión y muerte de Jesús y la Pascua su resurrección ​Torres, Hitler y Fujimori No hay nadie que solo haga un 100% de cosas buenas o malas Pensando en la Familia Jesús Martínez Madrid