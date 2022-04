Pohema. Sinfonía a mi madre ​A Amanda Núñez Cerda, mi madre (q.e.p.d) Bayardo Quinto Núñez

viernes, 8 de abril de 2022, 09:06 h (CET) Ahora tu venerable

morada es tu hogar, desde ahí sonríes y disfrutas de tu alma y espíritu se deleita como una recién cortada florecilla del jardín celestial, y, cantas como un bello zenzonthle. Eres tu madre bendita que arriesgas tu vida por ver nacer el fruto de la vida, y con tus lagrimas bañas el cuerpo de tus hijos y aplacas el dolor como toda una princesa. Siempre has depositado terneza sin recibir nada a cambio, eso te hace virtuosa, en tu nueva vida que disfrutas. Llevas tu hermosa sonrisa a cuestas, aunque el dolor y tristeza te haga daño, das siempre todo lo mejor de ti para ver a tus hijos bienandantes; para ti no hay hijos malos sino malcriado y justificas siempre sus errores, todo lo haces por amor de madre.

Eres y serás en la eternidad que vives aquel manantialque brota agua pura, y esperanzas para el mañana. ¡Bendita eres! Sos una oración en el camino. Y, en el cosmos, tienes una relación como única cuerda tensa, que recibe el movimiento y la vibración de las cuerda y melodías del violín que te ejecutaba mi padre Amando Quinto Jirón (q.e.p.d)como simpatíaal servicio deluniverso, en una sola armonía sinfónica de amor, aquí y allá.

Madre. Tu nueva vida consciente de ángel es una vigilia constante, nunca anochece, ni amanece, es siempre la eternidad de tu vida repleta de alma y espíritu y visita solitaria, presentida, sibilina, para alcanzar aquella sombra desleal. En fin, tu perfume de madre bendita, esa es tu figura desde el cielo azul celeste relampagueante.

Madre, ¡Bendita sos! y serás siempre madre estés dónde estés…!!! Así, es tu cielo bendito, como madre bendita, que en tu primer vida lo diste todo por amor al prójimo y a tus hijos que te seguimos queriendo. Aminta, Amando, Yolanda y Bayardo, todos Quinto Núñez. Te deseamos estés en Santa Paz con El Señor, desde lo alto de los cielos,y disfrutando del jardín celestial...!!! Un beso hasta dónde estés madre.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pohema. Sinfonía a mi madre ​A Amanda Núñez Cerda, mi madre (q.e.p.d) Prólogo del libro “Historias de un alma vieja” Un libro que nos invita a sentirla vida con menos apariencias, a sobrellevar la vida sin arrogancia, sin envidia, sin rencor Versales embelesos en La Rioja Poética Mary Paz Hernández Sánchez y Alfredo García Huetos desplegaron un epítome de afinada poesía «Todo lo que nos pasa o nos preocupa tendemos a ponerlo por escrito» Entrevista a Bill Morell, autor de la saga «Andaluins» “Ofelia” es el título de cuatro bellos libros de amor Abril, mi querida niña, abril lluvioso, abril del libro, abril amoroso