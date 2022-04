La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Consejo General de Dentistas toman medidas contra los blanqueamientos dentales peligrosos La ayuda odontológica profesional previene los riesgos Redacción

miércoles, 6 de abril de 2022, 11:24 h (CET) Desde el año pasado se han llevado a cabo denuncias con respecto a la venta de productos para el blanqueamiento dental. El peligro de estos productos de blanqueamiento dental, es debido a que contienen una alta concentración de peróxido de carbamida. Este componente es perjudicial para la salud bucodental en dosis por encima de la máxima permitida. Por esto, el pasado 9 de marzo se denunció ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a la empresa mercantil Expertwhitenin por publicitar y vender diversos productos blanqueantes por Internet.

Como estos productos disponen de concentraciones de peróxido de carbamida superiores a las que se permiten legal y médicamente, el organismo regulatorio AEMPS indica que establecerá las actuaciones y pautas necesarias para sacar del mercado los blanqueadores dentales.

De acuerdo a la AEMPS, se tratan de productos referidos como “no cosméticos” que están sujetos a una denuncia formal sobre la situación. En España, los blanqueadores dentales son considerados como productos de cuidado e higiene personal, pero si superan el 18% de peróxido de carbamida (igual a 6% de peróxido de hidrógeno) entonces necesitan una autorización para su venta.

En consecuencia, la AEMPS y el Consejo Nacional de Dentistas de la mano con odontólogos especialistas toman medidas pertinentes porque las compañías no suelen gestionar dicha autorización. Se deduce que no cumplen con los protocolos necesarios para la elaboración y venta de los productos.



El Consejo General de Dentistas y en general muchos dentistas, como los expertos de Dental Implantdent, vienen denunciando desde hace tiempo el peligro de este tipo de productos.

Estos productos son un riesgo para la salud bucodental

Desde el Consejo General de Dentistas insisten en denunciar consecuentemente los productos y actividades dentales que puedan perjudicar a los pacientes. Del mismo modo, los expertos hacen énfasis en la necesidad de que la Administración haga cumplir la normativa de regulación a nivel nacional de los blanqueadores dentales.

La falta de regulaciones de este sector conlleva a prácticas no saludables ni éticas que afectan la salud de las personas. Algunos odontólogos con falta de ética emplean estos productos de Expertwhitenin, que son dañinos para la salud bucodental, así como las personas los utilizan en casa después de adquirirlos en Internet.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, afirma que la venta al público de blanqueadores dentales conlleva a consecuencias muy serias. Pueden ocurrir daños en las encías y dientes, tales como sensibilidad dental, enrojecimiento, pérdida de dientes, gingivitis y otros. Por eso es que todo tipo de tratamiento dental se debe realizar con un especialista. Tiene que ofrecer los mejores controles de seguridad, calidad y garantía desde un aprendizaje eficaz.

Retiran del mercado tres kits de blanqueamiento dental

El 18 de marzo de 2021, el Consejo General de Dentistas también informó al AEMPS sobre la distribución de kits de blanqueamientos dentales en el sitio web Fnac que no cumplen con los controles regulatorios exigidos. Estos productos tienen concentraciones superiores al 0,3% de peróxido de carbamida, una sustancia sumamente dañina para el organismo.

El uso sin prescripción facultativa ni supervisión del médico afecta los dientes y encías de las personas. Se recomienda tener la asesoría odontológica profesional para hacer un blanqueamiento dental sin los posibles daños de los productos, por ejemplo, la inflamación de encías o el deterioro de esmalte.

Cabe recordar que, según el Real Decreto 1599/1997 del 17 de octubre, no es posible comercializar directamente al público los productos de blanqueamiento dental. Existe una necesidad inmediata por intervenir a los dentistas para conocer qué servicios ofrecen y de qué manera trabajan en los centros odontológicos. Por este motivo, la AEMPS en respuesta al Consejo General de Dentistas estableció que los kits de blanqueamiento de Fnac, además de los productos de Expertwhitenin, no pueden estar disponibles en el mercado.

La ayuda odontológica profesional previene los riesgos

La falta de estética dental es una de las preocupaciones más frecuentes, por lo que muchas personas deciden blanquearse los dientes en casa con productos y tutoriales que encuentran en Internet. De hecho, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife plantea que desde la flexibilización del uso de las mascarillas en exteriores se produjo un aumento de este tratamiento el verano pasado.

Sin embargo, el Dr. Hanaa Nasir advierte que el blanqueamiento dental realizado sin la asesoría de un especialista puede causar peligros para la salud bucodental. El empleo del carbón activo de algunos productos es inadecuado y dañan de forma inevitable e irreversible la superficie del diente. El proceso para el blanqueamiento dental debe llevarse a cabo por un profesional para controlar la abrasión de los dientes y la decoloración. También se evita la sensibilidad, lesión y dolor causados por la erosión al frotar el producto en las capas de esmalte y destina.

Tal como destaca Hanaa Hasir, hay riesgos que empeoran aún más la situación. En caso de ingesta del producto, se puede producir desde inflamación gingival hasta úlceras bucales. Si los blanqueadores dentales se venden al público, los consumidores podrían llegar a sufrir graves problemas más allá de la sensibilidad dental o daños de encías.



