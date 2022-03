Populismo. Hay gente que aplaude la chulería ​Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

martes, 29 de marzo de 2022, 09:07 h (CET) ¡Ayuso abre la boca y sube el pan! "No entiendo que sea tan apoyada por Cayetana Álvarez de Toledo, que es una señora de derechas, inteligente, culta y que en las distancias cortas gana mucho. Sin embargo, me cuesta comprender ese culto a Díaz Ayuso". Esto, lo dice el escritor Ramón de España. (El Digital E-noticies).



Las palabras de este escritor me transportaron al pasado, a un momento del pasado, a un aula de un instituto de Cataluña: Dentro de este aula el alumno más popular era el más gamberro, el que gozaba enfrentándose al director y al tutor. Contaba con el apoyo de quienes se sienten atraídos por la chulería, y contaba también con el apoyo pasivo de un alumno muy inteligente.

En una clase se pueden imponer los gamberros o disruptivos. En estos casos sabemos qué hacer. ¡Sabemos que hay que aumentar las exigencias y reprimir los excesos! (...). En una sociedad, pueden imponerse los gamberros furiosos, animados por discursos simples. Lo hemos visto en las huelgas y en las concentraciones. En estos casos, no sabemos qué hacer. Porque los votos de los sabios constructivos valen igual que los votos de los perturbadores o disruptivos.

