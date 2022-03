Con las formas de un dictador La última decisión que ha tomado de esa forma ha sido en relación con el Sahara Occidental Gabriel Muñoz Cascos

sábado, 26 de marzo de 2022, 10:52 h (CET) El cateto, embustero y plagiador que habita en La Moncloa se mantiene en “sus trece” de gobernar buscando sus propios intereses e ignorando cualquier otra consideración que pueda comprometer su intención de permanecer en el poder sine die, cueste lo que cueste. Tan es así que, si analizamos sus tomas de decisiones, se ve claramente que, en la mayoría de ellas, sigue esa “singular” tendencia.

La última decisión que ha tomado de esa forma ha sido en relación con el Sahara Occidental y, por lo que sabemos, sin dar cuenta a S.M. el Rey Felipe VI, ni al Parlamento, ni a la oposición, ni siquiera a su partido. Y para más Inri en un asunto tan decisivo como ha sido el romper con la postura que ha mantenido España desde hace más de cuatro décadas alineándose con las resoluciones de Naciones Unidas en pos de buscar la manera de solucionar el contencioso que pesa sobre aquel territorio pendiente de descolonizar y sin tomar partido por Marruecos o por el Polisario.

Y lo peor de este asunto es que los españoles tuvimos la primera información por Mohamed VI, que dijo que había recibido una carta del presidente del Gobierno español. Susodicha carta (que al parecer no ha respondido el monarca marroquí) la escribió Sánchez (en francés) el 14/3/2022 y luego El País la publicó traducida al español. Tras leerla en internet observo que el embustero no habla en ella,como debería, de Ceuta, Melilla y Canarias y su ortografía y sintaxis son tan deplorables, que, si la original tiene las mismas carencias que la traducida a nuestro idioma, el jolgorio y las carcajadas serán la constante en el mundo diplomático.

Por si esto fuera poco, este caradura, en el asunto de los transportes y de la energía está actuando como un verdadero inconsciente que no sabe por dónde anda. La verdad es que no sé cómo podemos aguantar a este taimado personaje y a sus conductas despóticas, antidemocráticas y dictatoriales que están acabando con la identidad, la economía y la alegría de España.

