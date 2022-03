‘Su Sanchidad-Mohamed VI’ La autocracia, que tememos, no es compatible con la democracia José Luis Heras Celemín

viernes, 25 de marzo de 2022, 09:48 h (CET) “...visita del Ministro de Asuntos Europeos, Unión Europea y Cooperación a Rabat, con el fin de empezar a trabajar para construir conjuntamente esta nueva relación entre nuestros dos países”. Es parte del texto, de Miguel González, que anunció El País en portada: LA CARTA DE PEDRO SÁNCHEZ A MOHAMED VI, “Debemos construir una nueva relación que evite futuras crisis”; y desarrolló en interiores: Sánchez ofreció a Rabat una nueva relación para evitar futuras crisis.

El entrecomillado pertenece al documento publicado por el diario El País, una carta firmada por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI de Marruecos. Subrayado Ministro de Asuntos Europeos, Unión Europea y Cooperación , un ministerio que no existe. Repasados 16 errores en la carta, y comprobados en internet, fueron el origen de unos Whatsapps que resumen la situación: “Por lo que parece, Presidencia del Gobierno ha filtrado la carta y el periódico, en vez de dar la noticia, la manipula interpretando el escrito y deformado el contenido. Para ver: Chapuza Gobierno. El País obediente. Inutilidad de diplomáticos y periodistas”. “Tiene toda la pinta de que la carta la han redactado en Rabat y la han traducido directamente del francés, ni siquiera por un funcionario español sino marroquí por los errores que muestra. La manera de gestionar esto da la penosa impresión de estar ante un autócrata que desprecia incluso a su propio gabinete”. “El problema es que puede tener consecuencias graves. No estamos ante un imbécil en el gobierno de España, la cosa, en el ámbito internacional y en el equilibrio de intereses que se juegan en África y en el Mediterráneo (USA-UE-Israel-Árabes-OTAN y la madre que pare catástrofes) es más complicada y muy grave”. “Es una vergüenza que un presidente firme ese adefesio. Delata la falta de formación, compostura y catadura moral”.

Como el conocimiento nace de preguntas, formulemos algunas. Aunque no consigamos mucho, veamos el embrollo Sánchez-Mohamed VI, o viceversa; y anotemos lo que surja. En función del tema, hagámoslo en grupos: - ¿Es posible que el Presidente del Gobierno firme sin saber qué firma?, ¿Sabe el nombre de los ministerios del gobierno? Por respeto al cargo, aceptemos, entender y disculpar es otra cosa, que Sánchez sabe qué firma antes de firmarlo y que, sí, sabe el nombre de sus ministerios. Por eso, hay que concluir que en torno a la carta que publica El País hay algo extraño y que son oportunas suspicacias. Si se consiguiera algo útil, y no distrajera demasiado, podríamos entrar en una actividad parecida a la que produjo los Whatsapps citados. Por ahora, solo veamos lo que conviene anotar: Carta mal redactada, o traducida. Redactores y Diplomáticos torpes. Atentos a Pepito Grillo y al Repelente niño Vicente, por si aparecen por el Palacio de Santa Cuz. Qué hace sobre esto, si hace algo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares Bueno. Los Periodistas, redactores y traductores que intervienen parecen malos, peores y peligrosos; a compartir o repartir adjetivos. - ¿Cómo llegó la carta a El País?, ¿Viendo la redacción y errores, preguntó algo?, ¿Por qué, tras publicar la carta, la manipuló interpretando el texto y deformando el contenido? Lo único sabido es que se publica con la firma Miguel González, responsable de información sobre Defensa, Diplomacia, Casa del Rey y, en los últimos años, Vox. Como en el bloque anterior, mismo método anotando lo importante: La carta se ha recibido, filtrada o de otra forma. Al publicarla, El País interpretó el contenido en beneficio del Gobierno. Hay un sesgo, obediente, impropio de un medio libre en democracia. En consecuencia, y es grave porque pone vicia el sistema y el Estado de Derecho que creemos disfrutar, puede que estemos ante un caso de vasallaje. Es posible que, gratis o pagado, libre o impuesto, un medio de comunicación español esté al servicio del Gobierno, en este caso o en otros. - ¿Sánchez suple al Jefe de Estado, al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a las Cortes Generales, para esto? ¿Hace lo mismo ante la UE, OTAN y otros países en lo referido a Defensa, convenios comerciales y política exterior? Sabemos, con alguna duda, que el affaire Sánchez-Mohamed VI, existe. No sabemos cómo se ha dispuesto y preparado, a instancias de quién y con qué colaboradores. A la vista de lo conocido, vemos que parte de los miembros de la UE y OTAN, nuestros socios, son reticentes con un gobierno con comunistas. Por ello, es razonable entender la postura ante España de todos, coaligados o no, que enseñan los medios de comunicación. Es evidente. Pero hay realidades, no evidentes, que preocupan cuando actúa Sánchez. Sin avisar, consultar o explicar. La autocracia, que tememos, no es compatible con la democracia. Un autócrata o dictadorzuelo totalitario es rechazable siempre. Lo es más, y muy peligroso, si desprecia lo que tiene alrededor, gobierno y gabinete. Por lo anterior, tras lo vivido con Sánchez presidente de Gobierno (Franco, Valle de los Caídos, estados de Alarma, Pandemia y trucos usados) conviene no soslayar lo actual. Sánchez afronta reuniones OTAN y UE. Con Ucrania invadida y en guerra, lo que haga como Presidente del Gobierno de España en esas reuniones importa. Desde esta realidad, y no otra, hay que ver lo que hace. También qué se publica cómo y por qué. Hay un titulo, poco afortunado, para aplicar a la posible componenda ‘Su Sanchidad-Mohamed VI’. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

