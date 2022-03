«Centennials 2047», la novela distópica de T. G. Silversmith que no tiene fronteras: «Me encantaría que C47 se tradujese al chino» La obra se sustenta en previsiones y advertencias procedentes de los propios científicos Eva Fraile Rodríguez

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:20 h (CET) Imagina que la pandemia que estamos viviendo desde 2020 llegase a 2041. Imagina, además, que se hubiese aprovechado de los efectos de un cambio climático para su supervivencia. El ser humano se habría enfrentado a un ambiente cada vez más hostil de su propio mundo a la par que uno de sus más temidos enemigos se iba haciendo cada vez más fuerte. ¿En qué condiciones le tocaría, entonces, vivir a la población?

Centennials 2047 de T. G. Silversmith es una novela distópica sustentada en previsiones y advertencias procedentes de los propios científicos. De hecho, T. G. Silversmith es el seudónimo de una escritora Doctora en Derecho Ambiental, licenciada en Derecho de la Unión Europea, miembro del del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 2, autora de numerosas obras sobre sus principales líneas de investigación y responsable de un grupo de investigación multidisciplinario sobre Gestión y Políticas Públicas Ambientales.

Centennials 2047 es una historia con toda la crudeza de un futuro pesimista, pero una lucha esperanzadora.

La portada de tu libro es muy llamativa, minimalista y elegante. Cuéntanos qué simboliza.

Un planeta; tal vez es el planeta tierra, tal vez es otro… no lo sé. Y un avión para recorrerlo.

¿Consideras que es muy importante para un libro tener una buena portada? Desde luego que sí. Una portada bonita y atractiva es super importante, es una invitación a adentrarse en las páginas del libro.

¿Qué te ha resultado más placentero del proceso de creación de Centennials 2047? Todo. He disfrutado desde la primera página hasta la última. Acostumbrada a escribir bajo las estrictas pautas académicas para mí C47 ha sido una liberación total, un placer enorme.

Desde el punto de vista de tu carrera académica, ¿cómo de cerca crees que estamos del futuro que relata Centennials 2047? Considero que estamos cerca de algunos escenarios que se presentan en C 47. Por ejemplo, las zonas costeras están bajo mucha presión. La Venecia que describo la veo más que probable y la navegación ultraterrestre, también.

¿Estamos dando pasos como sociedad en la dirección correcta para evitar una catástrofe climática? Algunos. No los necesarios, ni los suficientes. En este momento, por ejemplo, hay otras prioridades para las sociedades y el cambio climático ha sido relegado a un segundo plano.

Como escritora, ¿dirías que escribes lo que te gusta leer, o lo haces más pensando en gustar a los lectores? Pienso mucho en mis lectores, en si lo que estoy escribiendo es disfrutable o no para ellos.

¿Con qué autor/a te gustaría que te comparasen? Con Julio Verne, sin duda.

¿Qué puedes contarnos sobre futuros proyectos? Me encantaría que C 47 se tradujese al chino.

