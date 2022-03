Ucrania en Castilla y León Con lo tranquilo que estaba Sánchez desde que la Ayuso le dejara de incordiar. Y vienen los de VOX a tocarle las campanillas Isidro García Getino

jueves, 17 de marzo de 2022, 08:17 h (CET) “Dios los cría y ellos se juntan”. (Vamos a exprimir el refranero castizo entrecomillado, para eso estamos en la Ucrania asediada por el Putin español).

Pues bien, aquí vemos a VOX y a Putin (ruso) juntos en sus fazañas destructoras. Una histórica coincidencia que remueve los desalmados corazones izquierdistas españoles de todo pelaje, de los tiburcios europeos de todo bruselaje y algunos peperos desorbitados de ningún anclaje. “Allí estaba quien lo vio, pero no era yo”. En fin, regocijo, alivio, compañía y un orgasmo para Putin, pero un orgasmo interruptus porque acaba de enterarse de que VOX es nazi. ¿Quién se lo contaría? Pues nada, que “zascandil y hombre formal, uno en cada portal”.

Eso por ahí, pero, venir para acá. ¡Menos mal que, por fin, tenemos en España una situación grave, en palabras de P.S.! “Lo dijo Blas: unos vamos palante y otros patrás”. Lo suyo, su desgobierno, su despreciada persona y política en Europa, sus ideologías, su destrucción de España, su discurso pacotilla, su desprecio a los españoles, sus pantalones en los tobillos ante (aquí otra lista de bajada de pantalones, más larga que la anterior), y su deuda impagable para con la ministrilla Montero, “a la chita callando las hay que van aprovechando”. Todo eso y mucho más es alegría, es jugueteo, diversión pura y dura para muchos españoles, porque es la juerga de P.S. “quien está en lodos quiere meter a todos”. De ahí que, como todo lo suyo no es grave para él, ahora sí tiene algo grave entre manos: VOX en un gobierno autonómico.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, ha acertado en el diagnóstico. Por una vez es coherente y entiende que su problema es grave y necesita a toda su jarca para exorcizar el diabólico contubernio producido en esa autonomía rebelde, “falta grave es ponerse un hombre a lo que no sabe”. Yo, osado de mí, sugiero a Sánchez que llame a Putin, ahora que ya sabe que estos son nazis, y que venga con sus tanques y aplaste a Castilla y León lo mismo que lo hace con Ucrania. Así se resolvería la situación grave que tiene Sánchez, “donde hay carroña hay cuervos”.

Mira tú por dónde, con lo bien gobernada que está España, con la paz y prosperidad que nos desbordan, con lo felices que viven los españolitos en este paraíso sanchista; ahora vienen los viejos castellanos y leoneses a jorobarlo todo, y es que “zapato viejo sabe dónde pisar el pellejo”. De la noche a la mañana se han vuelto todos nazis y ponen en jaque al pobre Sánchez, a toda la mesnada europrogre y hasta a Pablo Casado, “donde hay perros hay pulgas”.

No hay derecho a esto. Con lo tranquilo que estaba Sánchez, reposando, turistiqueando, en paz y holganza desde que la Ayuso le dejara de incordiar. Y vienen los de VOX a tocarle las campanillas con su “amor de asno, coz y bocado”, y es que “los arrieros siempre echan los asnos delante”. Está claro que “quien a burro favorece, coces merece”.

Lo dicho, que llame a su colega Putin ya que “zagala y garzón, uno para otro son”; y, de paso, decirle que pague a España porque él tiene la culpa de todos nuestros males. Que nos arregle la situación grave que ahora, así de repente, ha surgido en la Meseta Norte. De no ser así, “levantarse será en vano a quien Dios dejó de su mano”.

A P.S. solo le cabe esperar que, poniendo de su mano todos los medios a su alcance, sobre todo los medios ilegítimos que él maneja tanto y tan bien, los rebeldes no tengan éxito “por su trabajo suben los de abajo”. Eso no lo puede tolerar de ningún modo. “Zurdos vendrán que derecho te pondrán”, y utilizará también el “zanjas tapa alguno de tanto arrastrar el culo”. ¡Pues claro que tiene recursos para tapar esas zanjas que le han plantado en el camino! Y siempre le queda la opción de llamar al ruso.

En todo caso, está claro que nuestro gobierno y su gobernante, no dan abasto ni utilizando todos los medios que el refrán recomienda: "La caca, callarla, limpiarla o taparla". Lo uno, lo otro y lo tercero son técnicas que no logran ocultar la gran abundancia que produce Moncloa y sus aledaños. La ecología, el cuidado de los ambientes debe comenzar por los más próximos. ¿Tenemos un gobierno ecologista?

