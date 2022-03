Reflexiones para reflexionar El Congreso somos todos. El Código Penal es para todos Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 16 de marzo de 2022, 09:59 h (CET) Entresaco de la Prensa dos ideas que a mí, analfabeto jurista, me están inquietando un poco, (por eso de la prudencia escrita), quiero decir un mucho. “El Congreso debate una vía para poder juzgar crímenes franquistas…, mientras la ley del Gobierno sigue estancada”.

La calle, yo y muchos más, pensamos (por no presumir de reflexionar) que el Gobierno debe PROPONER LEYES que no miren al Norte, ni al Sur, ni al Este, ni al Oeste. PROPONER leyes JUSTAS, con el “colador” más fino, que la moral pública considere. “Colador: concepto de criba o filtro con el objeto de escurrir…”

Algunos en el Congreso deben temer a la Historia y por eso su “filtro” sólo admite años, clasificados según criterios, claro está que selectivos. Parece que retroceder para tener mejor perspectiva o mejor visión global del horizonte, les da miedo. Parece ser que esas personas cuando visitan los cementerios saltan las tumbas pares o impares, depende. Parece ser que los muertos de los años 30 se difuminan (o se reencarnan) y los muertos franquistas tienen la supervivencia “inmoral” asegurada. Parece ser que los socios del Ejecutivo quieren “blindar” la investigación de delitos de lesa humanidad en el Código Penal.

El Congreso somos TODOS. El Código Penal es para TODOS.

La Historia está compuesta de REALIDADES, MOTIVOS, REVOLUCIONES, REFLEXIONES y PAZ. Si no admitimos estos conceptos o criterios de convivencia las “actualidades sociales” son falsas y “provocadoras” de nuevas realidades (buenas o malas ¿?)

Los doctores historiadores cirujanos especialistas en “diseccionar” las realidades sociales pueden convertirse en protagonistas responsables del conocimiento objetivo de la historia. Estos “doctos historiadores” pueden ser flojitos, tuertos de oficio, políticos interesantes, objetivos pero cortitos, objetivos independientes con buena vista de cerca y de lejos. El criterio o modus de vivendi, mirando elpropio ombligo o como mucho la plaza del pueblo, es INJUSTO, los delitos de lesa humanidad, según la Unión Europea no tienen fecha de caducidad.

Me gustaría visitar el pequeño cementerio de mi localidad, pararme en la tumbas, ya historia, de personas asesinadas o fusiladas y poder leer: “Aquí descansa XXX, asesinado o fusilado por la barbarie humana, que ruega perdón y reconoce el daño”. Tu historia amigo al igual que la nuestra, NO LA OLVIDAREMOS. Gracias por tu perdón.

