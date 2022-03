Ucrania... Reflexiones desde Europa Cuando el ser humano dispara sin preguntar, va transformándose en “bestia" Ángel Alonso Pachón

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:57 h (CET) Decían: “El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca”. Kant “El lujo arruina al rico y aumenta la miseria de los pobres” Diderot. “La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje”. Tucidides “Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía” Anaxágoras

Decimos: Puede que sea fácil clasificar al señor Putin…, empecinamiento ególatra. Comprendiendo la ruina de esta guerra, sabremos la miseria que ha originado. El eco llega a Rusia: “libertad y coraje”, “Proteger la familia y después coger el fusil”. Capítulo primero de Política Social: “Mentir y engañar, abre la puerta al desprecio y hiere de muerte la confianza”.

El político razona con lentitud, la vida se va, deprisa; un silencio trágico cubre el horizonte. Cuando el ser humano dispara sin preguntar, va transformándose en “bestia”. Arrasar los sueños de un pueblo mediante mercenarios pagados, no tiene calificativos… Sólo las bestias atacan sin piedad, su tiempo no tiene límite… Doblegar voluntades con la estupidez de la fuerza, es el único medio de la sinrazón.

Llora la tierra… Llora la tierra, por un odio sin razón… Llora la tierra, por ver morir a los niños… Llora la tierra, por miedo al futuro… Llora la tierra, sembrada de cobardía… Llora la tierra, sepultura de sueños pisoteados…

Hemos llorado viendo la guerra devastadora… Hemos llorado con madres angustiadas, con padres impotentes… Hemos llorado en silencio, como niños acurrucados… Hemos llorado, arañando la esperanza, envuelta de nieve chamuscada. Hemos llorado impotentes…

¿Dónde está la Rusia CRISTIANA?

