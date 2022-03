El error de que los musulmanes dominaron España durante ocho siglos Molestémonos un poco en repasar, aunque sea someramente, lo ocurrido desde el 711 hasta el 1492 Manuel Villegas

Es como un axioma y, como tal, es tan claro y evidente que se admite sin demostración. Serios, conspicuos y sesudos historiadores, ya por titularidad o por afición, dan por bueno que en el suelo hispano estuvieron los musulmanes ochocientos años, admitamos que por redondear se acepte esa cifra, cuando solamente se aposentaron en nuestras tierras 781, pero lo totalmente incierto es que se admita que éstos estuvieron asentados en toda España ocho siglos. Molestémonos un poco en repasar, aunque sea someramente, lo ocurrido desde el 711 hasta el 1492. En la fecha primera, ciertamente hacen su entrada en España desde África. No entremos si fue por traición del conde D. Julián, Ulban u Olban como también dicen las crónicas, o porque fue facilitada por las disensiones de los partidarios de Witizay el Rey Rodrigo, lo cierto es que llegaron a nuestra tierra en la primera fecha indicadas Hay quienes admiten que fue un paseo militar, ¡vamos! como una guerra relámpago; por el contrario fue un proceso largo, que duró quince años, del 711 al 726, en el que se llegaron a tomar la Península ibérica y parte del sur de la actual Francia; si bien lo que era el territorio peninsular del reino estaba ya conquistado en el 720, tras diez años del inicio de la conquista. Pero la llamada Cornisa norte, o cantábrica, no fue nunca tomada por éstos y la reacción para recuperar las tierras perdidas fue casi inmediata, ya que en el año 718, es decir, siete años después de la entrada de los musulmanes D. Pelayo funda el Reino de Asturias e inicia la resistencia cristiana. En 722, o sea, once años después de la llegada de Tarik, derrota a estos en la Batalla de Covadonga y sigue con su propósito de recuperar las tierras ocupadas por los africanos. La antedicha Batallase puede considerar como el inicio de la Reconquista. No es nuestro propósito hacer una cronología de las recuperaciones que los cristianos realizaron en las tierras ocupadas, pero veintiún años después de la llegada de Tarik, el rey Alfonso I de Asturias, los expulsa de Galicia y del norte de Portugal La Reconquista avanza por distintos frentes, y se constituyen diferentes reinos y condados que recuperan poco a poco las tierras perdidas. Estos reinos son El de Asturias, el de Galicia, el de León que absorberá al Condado de Castilla que posteriormente dará su nombre a todo el reino, y el de Aragón, aparte de otros condados, como hemos dicho. Las nuevas tierras se irán repoblando con mozárabes que huyen de la égida de los musulmanes, pues lo de la convivencia de las tres culturas, queda muy bien como propaganda, ya que el trato que recibían éstos de los musulmanes era en la mayoría de las veces, vejatorio y humillante, cuando no perseguidos hasta la muerte. Córdoba es la ciudad cristiana que cuentas con mártires después de Roma. Descontando los que fueron sacrificados en la época romana, los demás perecieron bajo los musulmanes. Los cordobeses se presentaban ante los cadíes e insultaban a Alá o Mahoma, para conseguir la corona de martirio, en muchos casos incitados por S. Eulogio. Dejamos a un lado este inciso, para concluir como hemos iniciado este escrito: LOS MUSULMANES NO DOMINARON ESPAÑA DURANTE OCHOCIENTOS AÑOS.

