Dios no enmudece, la cobardía religiosa sí La tierra, semilla de vida, está ocupada por grandes potencias que no pueden callar ante la barbarie Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

martes, 8 de marzo de 2022, 09:37 h (CET) Los Espíritus…, los Profetas…, los Dioses…, la FE…, la Razón de todos y cada uno de los seres vivos, ¿han desaparecido? ¿Dónde se encuentran sus ministros religiosos, terrenales? La locura de un ególatra sólo puede ser dominada por DIOS, por la firmeza de la razón del hombre.

La IGLESIA ORTODOXA RUSA, mano de esperanza y látigo divino, debe hablar. DIOS no enmudece…, la cobardía humana tartamudea en las sacristías, por miedo a perder sus “ventajas”.

DIOS, lloró ante la enfermedad…, DIOS, lloró por sus amigos muertos…, DIOS, perdona, SÍ, pero también CONDENA…, su látigo, limpió el Templo, su palabra defendió al pobre. La IGLESIA… nuestra querida Iglesia ORTODOXA, calla… o, por lo menos, no se oye en occidente. RUSIA, toda RUSIA grita ante sus templos… DIOS está en ellos… ¿y sus Ministros?

Hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, trapense… Tú DIOS también está en UCRANIA… pídele cariño, asistencia, consuelo, pan, ropa, VIDA, para todos los que allí sobreviven escondidos o llenan los caminos del destierro… Hermano Rafael, tu Dios es bueno… háblale de los niños… de sus madres… de sus padres ausentes… de los muertos en la calle… Hermano Rafael, tu Dios siempre estuvo a tu lado… háblale por nosotros, hoy machacados por personas ególatras, bendecidas por silencios cómplices de algunos de sus ministros en la tierra.

La tierra, semilla de vida, está ocupada por “grandes potencias” que no pueden callar ante la barbarie. NI los intereses, de cualquier signo que sean, pueden justificar la invasión terrorista a todo un pueblo. Si otras naciones pusieran contra la pared a ciertos países, simplemente exigiendo que en un plazo de 72 todos los emigrantes abandonaran el país que les acogió ¿qué pasaría? ¿Cómo llamarían a eso?... China, Países musulmanes, Países sudamericanos… Europa podría jugar esa baza si ellos no mediasen debidamente ante PUTIN…

La FE, en este momento, tiene un nombre y una forma: COOPERAR CON DIOS, SIENDO SU MANO SALVADORA.

