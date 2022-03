​“Siempre se nos ocurre la frase perfecta cuando es demasiado tarde” Entrevista a Antonio Carreño, autor del libro “Y cosas que me callo” (Ed. Aguilar) Redacción

lunes, 7 de marzo de 2022, 13:20 h (CET) Alguien dijo que la ciencia trata de contar asuntos difíciles con palabras sencillas y que la poesía tratar de contar asuntos sencillos con palabras difíciles. No sabemos dónde se siente más cómodo Antonio Carreño, veterinario y escritor de poesía. En 2019, tras unos años alimentando un blog, publicó su primer poemario Y cosas que me callo con Aguilar (PenguinRandom House). Desde entonces no ha dejado de crecer en las redes sociales. También es autor de una frase viral que reza que “aprender a volar exige muchas horas de suelo”, y en la que habitualmente no le suelen citar. Este alicantino afincado en Madrid está trabajando en su segundo libro.



¿Cómo pasa alguien de la Veterinaria a las letras?

No creo que sea incompatible. De pequeño ya escribía cuentos que no llegaban a ningún lado. Fue la mezcla de dar con la maestra correcta, la inquietud en la música de autor, con ser una persona que lo cuestiona todo y se enriquece de las experiencias vitales. Y con los libros, claro. De ahí surgió la necesidad de compartirlo en las redes. Por el momento lo sigo compatibilizando sin problemas con la Veterinaria.

Tu primer poemario se titula “Y cosas que me callo”. ¿Cuáles son las cosas que te callas? Y cosas que me callo es un ajuste de cuentas. A quién no le ha pasado después de una ruptura, una discusión, una entrevista de trabajo… siempre se nos ocurre la frase perfecta cuando es demasiado tarde. Quería estar en paz conmigo mismo. Decirlo, aunque fuera tarde. Pero decirlo bonito.

¿Qué opinas de la poesía moderna y de su auge en las redes sociales? Las redes sociales son un gran escaparate. Han democratizado mucho todas las artes. Es un tema complejo. La gente tiende a echar por tierra el trabajo de autores con miles de seguidores. No se tolera el éxito. Un autor te puede gustar más o menos, pero menospreciar su trabajo es menospreciar a toda esa gente que lo lee y lo disfruta. Que sea el tiempo quien juzgue si un autor actual merece ser estudiado el día de mañana en los libros de Literatura.

¿Es cierto que la inspiración se agudiza durante el desamor? Siempre dicen que cuando eres feliz no pierdes tiempo en escribir, sino en disfrutar. Yo creo que es algo más terapéutico. Es esa necesidad de canalizar los sentimientos amargos. Entendernos a nosotros mismos. Buscar en otros las mismas experiencias amargas para sentirnos menos solos. Canalizar los sentimientos alegres resulta más sencillo. Yo, desde luego, me siento más cómodo escribiéndole a la nostalgia.

¿Qué otros proyectos tienes entre manos? Hace poco recité en el videoclip con un amigo cantautor, Rash, y fue una experiencia increíble. Ahora sigo actualizando las redes sociales y tengo un proyecto de podcast entre manos. Tengo en mente también lanzarme a la novela. Ya os iré contando…

Antonio Carreño (Alicante, 1986) es Licenciado en Veterinaria y escritor. Ha publicado el poemario "Y cosas que me callo" con la colección Verso&Cuento de Aguilar. Actualmente está preparando un segundo libro con la misma editorial. Lo podéis encontrar en las redes como @ycosasquemecallo

