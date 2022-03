Abre al público la exposición “Women, un siglo de cambio” La muestra se podrá visitar hasta el 10 de abril en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Redacción

sábado, 5 de marzo de 2022, 12:53 h (CET) National Geographic, Disney+ y Movistar Plus+ han inaugurado la exposición Women, un siglo de cambio en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). La muestra, comisariada por Marisa Florez, reabre sus puertas en la capital tras su clausura por la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, y podrá verse hasta el 10 de abril.

“La muestra presenta al público un conjunto de historias inspiradoras, conmovedoras y extraordinarias de mujeres que desafiaron los límites, superaron adversidades y abrieron nuevos caminos para sí mismas y para otras”, ha señalado Marisa Florez.



Women, un siglo de cambio reúne un conjunto de historias inspiradoras, conmovedoras y extraordinarias de mujeres que desafiaron los límites, superaron adversidades y abrieron nuevos caminos para sí mismas y para otras. En esta edición, la muestra incluye una selección del trabajo de la fotoperiodista de National Geographic Lynsey Addario, quien, además de viajar en varias ocasiones a Afganistán para documentar la vida y la opresión de las mujeres que viven bajo el régimen talibán, ha cubierto todos los conflictos importantes y crisis humanitarias de su generación, incluidos Afganistán, Irak, Darfur, Libia, Siria, Líbano, Sudán del Sur, Somalia y Congo.



La exposición incluye imágenes captadas por todo el mundo, desde la India a Kenia, pasando por Estados Unidos, España o Japón. En ella se encuentran representadas algunas mujeres fotoperiodistas que han trabajado para National Geographic como Amy Toensing, Ami Vitale, Newsha Tavakolian, Lynsey Addario o la propia Marisa Flórez.



Women, un siglo de cambio coincide con el estreno, todos los viernes de marzo a las 20:00 horas, en el canal de televisión de National Geographic, de títulos relacionados con el papel de las mujeres: Mujeres (viernes 4), Las Guerreras Vikingas (viernes 11), Ana Frank, la historia jamás contada (viernes 18), Activate: El movimiento Global Citizen (viernes 25). Además, en Disney+ ya están disponibles documentales de National Geographic como Jane, The Cave, Expedición Amelia Earhart o Genius: Aretha, entre otros. El canal lineal de National Geographic y Disney+ están disponibles a través de Movistar Plus+.

El archivo histórico de National Geographic



Las mujeres han jugado un papel decisivo en el relato de National Geographic a través de sus más de 130 años de historia. Su archivo histórico ofrece imágenes cautivadoras de las mujeres a través del tiempo: cómo han sido percibidas, cómo han sido tratadas, cuánto poder han tenido (o no tuvieron), cómo se enfrentaron a los desafíos y cómo ocupaban su tiempo, desde inicios del siglo XX hasta el presente.

Aunque esta exposición está basada en la colección de la Sociedad National Geographic, no representa solo historia. Los archivos son una colección viva, en crecimiento constante para abarcar el mundo moderno, albergan más de 60 millones de imágenes que se han acumulado desde la fundación de la Sociedad en 1888: fotos publicadas y no publicadas, diapositivas, negativos y placas fotográficas, entre otros.

Tal y como lo describe la fotoperiodista Sarah Leen, “a principios del siglo XX, las imágenes de la revista, determinadas por las limitaciones técnicas de la fotografía de entonces y por un punto de vista occidental muy colonialista, solían retratar a las mujeres como bellezas exóticas, posando en sus trajes tradicionales o con los pechos desnudos”. Según señala Leen “esto refleja quién estaba tras el objetivo en aquellos días: hombres blancos mayoritariamente”. Para la que fuera directora de fotografía de National Geographic, “con la evolución de la tecnología de las cámaras, las imágenes de las mujeres se volvieron más activas, pero aún se centraban mucho en los arquetipos tradicionales: mujeres, hermanas, madres”.



