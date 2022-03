Vietnam: políticas de vanguardia para preservar el medio ambiente Antes de la pandemia, los hanoianos ya usaban máscaras para frenar las enfermedades respiratorias por las emisiones de los vehículos Peter Tase

jueves, 3 de marzo de 2022, 09:39 h (CET) El Escritor de Estados Unidos James Borton, ha publicado un artículo sobre la situación del medioambiente en la Republica Socialista de Vietnam. A continuación compartimos una breve reseña de su análisis publicada en el periódico Geopolitical Monitor. El Diario Geopolitical Monitor ha publicado treinta y tres artículos y ensayos de opinión escritos por el autor James Borton; con enfoque en las relaciones de Washington con Vietnam y otros países de la región del Sureste Asiático. A continuación compartimos breve reseña de su último artículo.

“Paseando por cualquiera de las principales universidades de Vietnam, desde Hanoi hasta el delta del Mekong, y pregúntele a una estudiante, como Pham Oanh, qué le preocupa a ella, y como tantos otros estudiantes con sus teléfonos inteligentes en sus manos, su respuesta será las emergencias ambientales del país, que van desde la contaminación del aire y del agua hasta la deforestación, la pérdida de biodiversidad marina y el tratamiento de los desechos.

Oanh, de 25 años, se ofreció como ciudadana científica y voluntaria mientras estudiaba en la Universidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Hanoi (HUNRE). “Mis tareas principales incluían medir el nivel del agua del río Nhue en la aldea de Phu Do, cerca de Hanoi”, dice ella. Durante ese tiempo, se reunió con lugareños para ayudar a los investigadores a recopilar datos para su investigación. Había alrededor de 20 voluntarios participando en su proyecto, algunos de los cuales eran residentes que no tenían experiencia en ciencias ambientales, pero el cambio climático, junto con la industrialización de la nación, ha impulsado este programa de voluntariado.

El rápido crecimiento económico de Vietnam en las últimas décadas se produjo a coste del medio ambiente, lo que provocó la contaminación de las vías fluviales, una gran pérdida de vida silvestre, biodiversidad marina y el casi colapsado sistema de las pesquerías. Una clasificación mundial de desempeño ambiental coloca a Vietnam en el puesto 141 de 180 economías.

Antes de la pandemia, los hanoianos usaban máscaras para frenar las enfermedades respiratorias debido al aumento de las emisiones de automóviles y motocicletas. Con más de 7 millones de motos y un millón de automóviles, los 8 millones de habitantes no necesitan recordar que su índice de contaminación es 5,6 veces superior al valor de referencia de calidad del aire de partículas en suspensión 2,5 recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la OMS, más de 60 000 muertes en Vietnam están relacionadas con la contaminación del aire cada año, casi el doble de las muertes por COVID-19. Como resultado, el gobierno planea prohibir las motocicletas en las áreas céntricas hasta el 2030 en un esfuerzo por aliviar la contaminación del aire y la congestión en la ciudad.

El Partido Comunista se ha comprometido constantemente a equilibrar las mejoras ecológicas como parte de su agenda hacia un crecimiento económico continuo. El año pasado, en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), el primer ministro Pham Minh Chinh subrayó la necesidad urgente de abordar el cambio climático, ya que Vietnam sigue siendo uno de los países más afectados por el clima extremo, que se manifiesta en inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar. Ofreció garantías de que la nación del sudeste asiático “hará uso de nuestros propios recursos internos, junto con la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional para lograr emisiones netas cero para 2050”.

El último borrador del Octavo Plan de Desarrollo Energético de Vietnam (PDP8) revela un cambio de política durante la próxima década que se alejará de la energía a base de carbón y se acercará a las energías renovables y el gas natural. Lo que está claro es que las convergencias de ciencia y política son esenciales para asegurar el desarrollo sostenible al promover la transformación del modelo de desarrollo hacia una economía verde y circular, que beneficie a todos los ciudadanos.

Durante la última década, más organizaciones no gubernamentales (ONG) enfocadas en el medio ambiente como Green Generation Network (The He Xanh) han reunido organizaciones, incluidos clubes ambientales en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh para ayudar a la nación con su situación ambiental. Las ONG, como People and Nature Reconciliation (Pan Nature), Center for Water Resources Conservation and Development (WARECOD), ECO Vietnam Group, Save Vietnam's Wildlife (SVW) y Mekong Environment Forum, continúan reclutando más voluntarios para abordar una gran cantidad de problemas y cuestiones ambientales. Si bien los estudiantes vietnamitas pueden no estar familiarizados con Rachel Carson de Estados Unidos y su inspirador libro de 1962, Silent Spring, ellos están adoptando herramientas de redes sociales para informar y educar al público de manera efectiva a través de millones de mensajes de Instagram sobre desastres ambientales asociados con el envenenamiento de su medio ambiente.

Con una población de 98 millones y una creciente base de usuarios de Internet, las redes sociales han demostrado ser la primera opción entre la juventud vietnamita educada. Su activismo en línea se destacó en la provincia de Ha Tinh, donde la descarga de aguas residuales tóxicas sin tratamiento de la planta siderúrgica de Formosa, Taiwán en el Mar del Este causó uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Vietnam. La matanza de peces fue documentada en publicaciones en las redes sociales. Una investigación realizada por el gobierno vietnamita determinó que la liberación de sustancias químicas tóxicas, incluido el cianuro, resultó en la muerte de unas 70 toneladas de peces muertos en las costas de la zona central de la nación. Aunque este trágico evento ocurrió hace seis años, fue un punto de inflexión para los ciudadanos científicos ambientales de Vietnam, muchos de los cuales se convirtieron en reporteros ciudadanos por primera vez y publicaron fotos de peces muertos barridos a lo largo de sus 125 millas de costa, devastando la vida marina y las economías locales que dependen de la pesca y turismo.

Con más de 70 millones de usuarios, Facebook se convirtió rápidamente en un pararrayos para el activismo ambiental y provocó demandas de mejores salvaguardas ambientales. El Dr. Nguyen QuangDung, PhD, en la Universidad Nacional de Singapurdice “Como he argumentado, las redes sociales (Facebook) y los teléfonos inteligentes sientan las bases fundamentales para el ambientalismo digital y ahora se traducen en muchas formas de defensa fuera de línea”.

El desastre ambiental de Formosa logró crear una oposición nacional sin precedentes a la industrialización desenfrenada. Los ciudadanos informados, especialmente los jóvenes, exigen ahora un medio ambiente limpio. El aumento exponencial de la blogosfera y el uso de las redes sociales está desencadenando una nueva conversación entre los ciudadanos y el gobierno. “El activismo ciudadano sobre el medio ambiente en los últimos años surgió de la frustración de unas pocas personas o de ciertos grupos de personas. Las actividades de protección del medio ambiente se llevan a cabo durante muchos años”, dijo el profesor asociado Nguyen Hong Quan, director del Instituto para el Desarrollo de la Economía Circular (ICED) de la Universidad Nacional de Vietnam en la Ciudad Ho Chi Minh. Esta esfera pública verde en línea ha inspirado un activismo ambiental 2.0 y, como resultado, ha llevado al gobierno a prestar más atención al medio ambiente.

Sin embargo, hace dos años, Mark Zuckerberg de Facebook cumplió con las demandas del gobernante Partido Comunista de Vietnam de censurar a los disidentes antigubernamentales o correr el riesgo de quedar fuera de línea en uno de los mercados asiáticos más lucrativos de la compañía con el mayor número de usuarios de redes sociales en todo el mundo que ahora se acerca a los 76 millones de usuarios.

Los abrumadores desafíos ambientales que enfrenta el delta del Mekong continúan despertando un creciente interés público tanto en línea como en el campo, lo que exige una acción ambiental para abordar la calidad del aire, el cambio climático, el aumento del nivel del mar, la conservación del agua y los desechos plásticos. El lado positivo es que el amplio nivel de participación pública ha aumentado la confianza de la USAID para lanzar nuevos proyectos por valor de más de US$ 112 millones para mitigar el cambio climático y promover la conservación del medio ambiente en todo Vietnam. Dado que varios de los programas de USAID se basan en acciones colectivas para el aire limpio, las soluciones plásticas y la conservación del agua, la participación de estudiantes voluntarios o científicos ciudadanos y su adopción de teléfonos inteligentes ayuda a profundizar las actividades de asociación que se encuentran en los Estados Unidos. Las autoridades de Vietnam reconocen que a menudo faltan datos ambientales y estos son inconsistentes, en parte debido a un presupuesto estatal insuficiente.

Por lo tanto, es fundamental para la recopilación de datos de diferentes fuentes, especialmente entre la población local y los jóvenes voluntarios, que se dedican a ayudar con la alfabetización ambiental de los agricultores locales e introducir soluciones armoniosas para abordar la sobreexplotación de las aguas subterráneas, la deforestación de bosques, y riesgos del cambio climático.”

James Borton es miembro principal del Instituto de Política Exterior de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins; también es cofundador del Foro Ambiental del Mekong en Can Tho. Fuente: https://www.geopoliticalmonitor.com/the-greening-of-vietnam-and-environmentalism-2-0/

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

