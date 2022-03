Afganistán, el siguiente campo para 'proxies' El país carece de un gobierno central y una autoridad política que pueda evitar una guerra de poder a largo plazo Abdul Naser Noorzad

jueves, 3 de marzo de 2022, 08:42 h (CET) Desde la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron todo el poder en Afganistán, varios grupos se han alineado para oponerse al grupo, publicando imágenes de resistencia contra los talibanes. El Frente de Resistencia Nacional (NRF) dirigido por Ahmad Massoud es predominantemente tayiko, el Grupo de Resistencia de Hazarastan, el Grupo de Resistencia para la Salvación de Afganistán y el Estado Islámico, o ISIS, se encuentran entre los rivales militares y de seguridad más importantes de los talibanes.



El mayor enemigo de los talibanes es la NRF dirigida por Ahmad Massoud y el grupo Estado Islámico, que de vez en cuando intentan crear desafíos de seguridad para los talibanes creando resistencia y conflicto armado. Justo cuando Kabul fue entregada a los talibanes como resultado de un compromiso premeditado, por parte de Ashraf Ghani y su equipo, la mayoría de los políticos y grupos armados que vieron en peligro su existencia si los talibanes tomaban el poder, o se retiraron de Afganistán o huyeron en la esquina y en todo el país y comenzó a crear frentes de resistencia contra los talibanes. Actualmente, ha habido enfrentamientos sangrientos entre los talibanes y los grupos de resistencia en las provincias de Andrab, Kapisa, Parwan, Baghlan, Panjshir, Hazara y principalmente en las provincias del norte.

En contraste, los talibanes, con su estructura diferente e ideológicamente extremista respaldada por los países vecinos, han buscado sofocar la temporada de resistencia y neutralizar los peligros de su existencia antes de que llegue. Los talibanes, que han contado con el apoyo financiero y logístico desde sus inicios, así como con el apoyo intelectual e ideológico de Pakistán y sus partidos islamistas, siempre han actuado como guardianes de los intereses estratégicos de Pakistán y planteado serias amenazas a la seguridad de los principales rivales de Pakistán (India ).

En medio de estas tensiones y el anuncio de la existencia de grupos armados de oposición talibanes, se acerca una vez más la era de las guerras de poder. Las guerras de poder, que requieren condiciones especiales en períodos históricos específicos con la consideración de fuerzas especiales con objetivos especiales, siempre han sido utilizadas en Afganistán y han sido aprobadas por las grandes potencias de la región y del mundo en esta geografía. Inicialmente, los mismos talibanes, como fuerzas delegadas, buscaron retener el poder mientras mantenían la aprobación de Pakistán, y Pakistán ha apoyado generosamente a los talibanes para mantener sus intereses estratégicos.

La estructura de los talibanes también está configurada para ser utilizada solo con fines estratégicos paquistaníes. Pakistán siempre ha considerado el cambio en la estructura, las tácticas de combate y las tácticas de los frentes del grupo en los últimos veinte años para mantener la maniobrabilidad del grupo, y el ejército paquistaní ha dividido a los talibanes en varias divisiones, considerando la necesidad de fuerzas de poder. Que cada uno sea eficaz para una situación particular y desempeñe un papel eficaz. Una de estas ramas es la Red Haqqani, que ha sido la mente maestra de la maquinaria de guerra y destrucción de los talibanes durante los últimos 20 años.

La red Haqqani ha podido realizar importantes maniobras en la realización de actos destructivos por parte de células operativas capaces de realizar operaciones de bombardeo, emboscadas y operaciones terroristas a nivel de grupos de 4 a 8 personas. La Red Haqqani actualmente tiene grandes unidades terroristas y suicidas en su estructura, manteniendo esa estructura terrorista ocupando Kabul. Badri 313, con 3.000 hombres armados equipados con chalecos suicidas, desempeña un papel en la protección de los funcionarios de la red Haqqani y otros miembros del gobierno talibán. El grupo es un ejemplo de crueldad y Badri 313 está tratando con los actos más brutales de sembrar el miedo y el terror entre la gente, y ahora el movimiento anti-talibán está siendo reprimido por la misma unidad militar de la Red Haqqani. Badri 313 de la Red Haqqani en realidad desempeña el papel de columna vertebral y sistema de seguridad de los talibanes.

La Red Haqqani actualmente juega un papel clave en el gobierno talibán, y la mayoría de las citas se hacen con su consejo y solicitud. La red Haqqani contrasta fuertemente con Mullah Baradar y Mullah Hassan Akhund, ambos del sur de Afganistán y la provincia de Kandahar, y Mullah Yaqub, el ministro de defensa de los talibanes e hijo del exlíder talibán Mullah Omar, y enfrentamientos ocasionales. Con el fin de consolidar su soberanía étnica absoluta, los talibanes están trabajando para implementar los nombramientos en tareas militares y civiles sensibles antes de la próxima primavera. Además; Están tratando de evitar una ola de ataques del Frente de Resistencia movilizándose en las provincias predominantemente tayikas. En medio de tal situación, los países vecinos de la región de alguna manera han tomado una posición sobre los problemas y la situación en Afganistán y están pidiendo un papel activo. No es ningún secreto que todos los países vecinos y la región han tenido fuerzas de representación en Afganistán durante años. Pakistán lleva muchos años entrenando a los talibanes y utilizándolos como herramientas estratégicas tanto durante el régimen muyahidines como tras la caída del 15 de agosto en una etapa definitiva.

Los talibanes se dividen en varias ramas, y no sería justo suponer que son un movimiento con una sola mano. Aunque aparentemente lo hacen. Gran parte de las fuerzas de combate de los talibanes está formada por la red Haqqani, en la que Badri y los terroristas suicidas tienen un papel activo. La red ha jugado un papel fundamental en la guerra contra el gobierno afgano y las fuerzas extranjeras en los últimos 20 años, lanzando los ataques más horribles. La segunda parte del grupo talibán está formada por un grupo liderado por Mullah Yaqub, hijo del ex líder talibán Mullah Omar. Mullah Yaqub, el ministro de defensa de los talibanes, tiene una fuerte oposición a la red Haqqani y al tercer grupo, el equipo negociador de los talibanes en Qatar, en términos de nombramientos y políticas de los talibanes.

La tercera parte es el equipo negociador talibán, dirigido por el mulá Baradar, quien dirigió un equipo negociador talibán en Qatar. En estrecho contacto con los iraníes, los rusos y los turcos, este sector está tratando de despejar el campo de grandes rivales como la Red Haqqani y el Grupo Mullah Yaqub. Mullah Yaqub, que está tratando de ganar el apoyo ruso para su poder en Kabul, está haciendo el mismo truco. Según el grupo talibán, con su multiplicidad y sus diferentes ramas, son los representantes de diferentes países. Por otro lado, los antiguos grupos políticos que actualmente se encuentran fuera de Afganistán y están tratando de buscar el apoyo de diferentes países para sobrevivir en la vida política de Afganistán, varios frentes como el Frente de Resistencia liderado por Ahmad Massoud que cuenta con el apoyo de Francia, India, Irán, Tayikistán y otros países para luchar contra los talibanes en una guerra regular de desgaste la próxima primavera.

El tercer grupo, que en realidad está activo en el ejército como oposición a los talibanes, se llama Frente Hazaristan. No hay duda de que este frente cuenta con el apoyo de Irán y que no recibe su apoyo logístico y técnico. Irán ya había utilizado a sus afganos y reservistas en forma de batallones militares fatimíes en la guerra entre Siria e Irak. Por lo tanto, existe la posibilidad de que este frente reclute fatimíes. El otro grupo es el Frente de Resistencia para la Liberación del Turkestán Libre, que aparentemente está formado por uzbekos y es un ex miembro del mariscal Dostum. Aparentemente, el grupo busca perseguir ciertos intereses estratégicos con su apoyo y posiblemente el gobierno turco. El otro grupo es el Frente de Resistencia Islámica de Afganistán, que acaba de anunciar su existencia. El frente, que actualmente tiene su base en la provincia de Nangarhar, parece estar financiado por fuentes desconocidas. Está dirigido por Khalid Aziz, un ex oficial del ejército. Con la excepción de China, que aparentemente no tiene tropas sobre el terreno, los demás vecinos de Afganistán, como Pakistán, Irán, Rusia y los países de Asia Central, India y Turquía, y los países árabes, están activos en Afganistán e intentan jugar un nuevo juego. para lograr sus objetivos.

En tal situación, Afganistán carece de un gobierno central y una autoridad política que pueda evitar una guerra de poder a largo plazo. Una guerra diseñada únicamente para los propósitos estratégicos de los vecinos y las potencias regionales. La guerra de poder en Afganistán no es solo un producto de las predicciones y los objetivos políticos de los políticos, sino también problemas económicos, rivalidades estratégicas malsanas entre los vecinos de Afganistán y los países de la región, problemas territoriales y fronterizos, agua e hidro-política, tráfico de drogas y el surgimiento de religiones. extremismo, el apoyo de grupos étnicos especiales que en el futuro pueden servir a los intereses de países extranjeros y ser un ganador para los próximos juegos y cuestiones como la competencia religiosa y lingüística Los juegos de estrategia a gran escala entre potencias regionales y potencias mundiales han sido más efectivos.

Dada la crisis de Ucrania y la agresión militar rusa allí y la confrontación de Occidente con Rusia, la nueva alineación de China y Rusia contra Occidente y Estados Unidos, los rusos pueden lanzar una serie de movimientos en el sur. En cambio, Estados Unidos, apoyándose en los países árabes, Pakistán lanzará movimientos similares en la región, para los que Afganistán será sin duda un semillero. Esta posibilidad, si se hace realidad, no deja ninguna esperanza de paz y estabilidad en Afganistán, y mantendrá al país devastado por la guerra en las llamas calientes de la guerra. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Guerra en Ucrania, Sánchez ensayó en la tele y corrigió en el Congreso En vez de cascos, vendas, gasas y tiritas, material ofensivo ​La extrema izquierda sigue atrofiada Un loco como Vladimir Putin únicamente busca la destrucción por la destrucción. Para ello, Rusia no ha dudado en utilizar armas prohibidas como hizo en Siria España y Ucrania, Ucrania y España: tanto monta, monta tanto Su lucha es equiparable a la de un pigmeo contra un gigante, pero lo que les falta en medios de combate lo suplen con su bravura Afganistán, el siguiente campo para 'proxies' El país carece de un gobierno central y una autoridad política que pueda evitar una guerra de poder a largo plazo Renovación y recuperación Lo que no es curativo ni caritativo es saltarse todo ese espíritu innato de concordia, cometer terribles abusos de los derechos humanos y causar un sufrimiento humano masivo, sin inmutarse