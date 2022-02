​Efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en los mercados Es probable que el conflicto se contenga, lo que significa una reacción limitada del mercado Redacción

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:25 h (CET) Rusia invade Ucrania. La crisis se ha agravado y es difícil predecir los resultados futuros. Lo que sí sabemos es que Occidente no está dispuesto a intervenir militarmente, lo que limita la posible gravedad de la crisis. Occidente anunciará sanciones más estrictas.



Los mercados caen y la volatilidad aumenta. Los activos de riesgo, especialmente la renta variable europea y los valores directamente relacionados con Rusia, caen, mientras que los activos de refugio, como los bonos del Estado, el franco suizo y el oro, suben. Los precios del petróleo, el gas y las materias primas también suben, ya que Rusia es un importante exportador del complejo de materias primas.

Aconsejamos precaución en las decisiones de inversión. Históricamente, los choques geopolíticos no dan lugar a mercados bajistas. El razonamiento es que las conmociones geopolíticas no tienen efectos importantes en los beneficios de los mercados mundiales de renta variable. Los mercados pueden caer rápida y agresivamente, pero por lo general se recuperan con relativa rapidez cuando la crisis disminuye. Sin embargo, el riesgo macroeconómico de una mayor inflación energética es una amenaza muy real.

Es probable que el conflicto se contenga, lo que significa una reacción limitada del mercado. Occidente no está dispuesto a desplegar la fuerza militar, lo que significa que los combates se limitarán a los de las fuerzas ucranianas y rusas

