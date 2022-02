Estremecidos por Eunice, Elizabeth II Enferma y Ejercicios Estratégicos Si el símbolo del diablo es 666, ahora estamos bajo el de una tragedia dominada por EEE Isaac Bigio

martes, 22 de febrero de 2022, 09:33 h (CET) Eunice





Eolo nos ha Enviado a la peor tormenta registrada durante el reinado de Elizabeth II y, posiblemente, En toda la historia de England. Esta ha producido aquí 4 muertos (la mitad del total de 8 en Europa), la destrucción de numerosos Edificios y Estructuras (incluyendo el domo del milenio). Entre 200 a 300 mil hogares se han quedado sin Energía Eléctrica. El servicio de trenes ha sido suspendido por doquier y En Gales, por primera vez, En todo Ese país. El superviento con lluvias de Eunice me agarró cuando Estaba tomando desayuno cerca a mi casa y no me fue nada fácil retornar a Esta. El ventarrón luego no me dejaba cerrar las ventanas, las que constantemente volvía a abrir, o hacer de que las cortinas retornen adentro de mi vivienda. Estragos han ocurrido en mi jardín y En todas estas islas cientos de árboles se han quedado sin ramas o se han caído. El Espantoso clima me ha agravado una fuerte tos con resfrío, herencia de un covid que me ha afectado.

Elizabeth II Enferma

En cambio, a nuestra monarca, quien durante un bienio de pandemia Ella Estuvo Excelentemente cuidada, El Covid ya le ha pegado. La corona tiene el virus. Ella cumplió el 6 de febrero 7 décadas en el trono, récord que no lo ha tenido ninguna mujer en la historia universal. Su contagio se ha dado poco antes de abril cuando el 2 de dicho mes se ha de cumplir el 40 aniversario de la guerra de las Malvinas y después de 19 días se le ha de cantar su 96avo "Happy Birthday".

Ella es la reina de 20 naciones que cuentan con sus respectivos Equipos en los mundiales de fútbol, siendo su consuelo que varios de Estos se han clasificado para Qatar y que, cuando Ella contrajo El virus, la selección británica obtuvo al final una medalla de oro en el penúltimo día de las olimpiadas de invierno. El contagio de Elizabeth II va a generar otra tormenta política en England (donde está), pues allí su Premier conservador ha eliminado todas las restricciones al covid y el que este virus haya infectado al símbolo del Reino Unido va a jugar en contra de Boris Johnson, quien quiere que la gente se vaya olvidando de las acusaciones que se le hacen por haber roto las reglas de cuarentena que Él mismo decretó.

En Canadá, el país más grande que ella regenta, el Premier liberal Justin Trudeau va a querer demostrar que el covid sigue siendo un riesgo grave y así justificar la represión a los camioneros antivacunas que han bloqueado la frontera con EEUU. Elizabeth II es también la cabeza de la Commonwealth que agrupa a más de la cuarta parte de la humanidad y de los Estados independientes del planeta, y es la jefa de Estado de 15 miembros de la ONU, 2 dependencias británicas y 14 ultramarinas, las mismas que suman un sexto de la superficie terrestre, superando a la de Rusia.

Ejercicios estratégicos

Entre tanto, Rusia Efectúa Ejercicios militares en la frontera que esta y su aliada Belarús tienen con Ucrania, a la cual quieren amenazar para evitar que se una a la OTAN argumentando que ello pudiese abrir las puertas a que en su propio país o vecindario esta lance otra guerra como las que ha hecho destruyendo Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia o Siria. Escaramuzas bélicas ya se han iniciado entre Ucrania y sus provincias rusas rebeldes, las cuales han ordenado el traslado de 700 mil civiles suyos a su vecina Rusia.

La mencionada olimpiada de Beijing acabó ayer, domingo 20, con lo cual, en teoría, Moscú se libra del compromiso adquirido con su principal socio intgernavcional (China) se no iniciar ninguna guerra mientras durase esa competencia deportiva tan importante para la imagen global de dicha súper potencia emergente.

En esta tensión quieren recuperar popularidad interna los mandatarios de EEUU, UK y Ucrania, quienes tienen baja aprobación en las encuestas. El gran ganador quiere ser El Kremlin quien ha logrado haberse convertido en un centro de peregrinaje de líderes de todo el mundo, incluyendo el de Brasil y que ahora ha logrado su propósito de que se acepte una cumbre Putin-Biden. Eso ha de hacer que Moscú se sienta a la par con Washington en el reparto de zonas de influencias y que ambos negocien hacerse concesiones mutuas en el ajedrez geopolítico planetario.

Epílogo

Estas 3 tragedias vienen siendo causadas por la propia humanidad. Una Eventual guerra entre Rusia y Belarús contra Ucrania ha de ser producto de numerosas provocaciones (incluyendo las de la OTAN). En cambio, parecería inusual echar la culpa a nuestra especie por la tormenta o la pandemia, pero no es así. El calentamiento global y los cambios de la Ecología son responsables de que cada vez las distintas tormentas aumentan en intensidad. Ya antes hemos visto cómo diversos huracanes han devastado al Caribe y a New Orleans.

A medida que la humanidad sigue penetrando y modificando terrenos vírgenes de la naturaleza va a irse poniendo en riesgo el contraer nuevos virus, como el del Covid-19. Grandes reservas de virus desconocidos vienen saliendo a flote como efecto del derretimiento de la tundra de Siberia. Estamos condenados a que los Efectos de la "libre empresa" vayan produciendo nuevos trastornos Ecológicos y Enfermedades. Entre tanto, ya hemos Entrado a la sexta gran Extinición de Especies.







