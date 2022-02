Las mentiras del PSOE Ya nadie cree a los 22 ministros, la mitad de ellos prescindibles. Tampoco a los llamados barones que “cacarean” cosas y luego se las tragan Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 17 de febrero de 2022, 08:24 h (CET) Ya no hay quien crea nada de este PSOE del palurdo y plagiador Sánchez. Ya no hay quien crea en las encuestas del CIS, capitaneadas por Tezanos, un individuo sin escrúpulos que cumple las órdenes de su amo, que para eso le paga al año 14 pagas mensuales de 6.600 euros brutos, cada una. Importe superior en 600 euros al mes, a lo que sumarían las 14 pagas que percibirían seis trabajadores sujetos al salario mínimo interprofesional. ¡Casi siete a uno! ¡Eso es progresismo del fetén! Y todo para “arreglar a su modo” las encuestas que fabrica para engañar a los españoles, en las que siempre se equivoca “en favor” del PSOE y luego resulta todo lo contrario.

Ya nadie cree a los 22 ministros, la mitad de ellos prescindibles. Tampoco a los llamados barones que “cacarean” cosas y luego se las tragan. Ni siquiera a los alcaldes que pasan por las cacicadas en perjuicio de sus ciudades. ¿Y que decir de gentes como Lastra y Simancas; siempre al lado del “jefe” para no decir ni una verdad sobre la oposición? Ya verán ustedes ahora lo que traman para desvirtuar su rotundo fracaso en Castilla y León.

Pues para aquellos que aburridos o cabreados que no quieren escuchar la radio o ver la televisión, hoy quiero darles un dato cierto de estas últimas elecciones, referido a las dos formaciones que aspiraban a ganar: El PSOE tenía 35 procuradores y ahora tiene 28. Ha perdido el 20%; el PP tenía 29 y ahora tiene 31, Ha subido el 6,9%.

