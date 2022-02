'Asesoranza progre' ¿Alguien duda del progresismo de Sánchez? Isidro García Getino

miércoles, 9 de febrero de 2022, 11:49 h (CET) Sumergido en lo banal, lo churri, lo vulgar, lo fatuo, … donde encalla siempre, a lo que dedica tanto dinero que para el resto queda… lo del loro. ¿Quién es? Es el progre que nos rige asesorado por muchos “genios” que no distinguen entre fuegos de artificio y la pandemia que nos asola; ni diferencian entre un compulsivo mentiroso y las necesidades reales de la sociedad; pero sigue ahí el fanatismo partidista típico de losTezanos y demás sesudos colegas.

Gran gobierno progresista. Grande en número, en gasto, en todos los órdenes denigrantes y regresivos. ¿Alguien duda del progresismo de Sánchez? Nooooooo! Solo algunos botones de muestra, de los menuditos, no los importantes. Las grandes expresiones y desastres de su progresismo se los dejamos a los medios progres de comunicación, ellos los conocen mejor y los explican peor, o sea, engañan mucho, aunque no superan a su amo pagano, que mintiendo es insuperable.

Progre es la usura. ¡Hay, el poder del dinero! Ahora se llama “fondos europeos” que el jefe se encarga de auto-repartir. Tiene tantos acreedores que no le llega. Su gobierno es muy grande, más los 1155 asesores gubernativos que asesoran en cómo des-gobernar. Los primeros son los 785 del presi, que le asesoran en transformar al PSOE en lo que ahora es: “Pedro Sánchez Os Engaña”. Y, con un cerebro de chorlito, necesita asesoramiento en “cómos”:

Cómo quedarse con el dinero de Europa; 90% para mis intereses particulares y compra de votos; el resto os lo repartís como os salga. Aquí yo soy quien no comparte y mal reparte …

Cómo, elevadoa derecho el crimen, criminalizamos el rezar. ¿Cómo? ¡Una ley!

Cómo establecer prioridades para el gobierno, de modo que el twerking (baile de divas moviendo el culo) no deje de ser una prioridad.

Cómo vengarse de Biden por los desprecios al “amado líder”. Pues … saltarse los secretos oficiales, de defensa y acuerdos internacionales ¡así de fácil!

Cómo eliminar clase media a base de confiscar bienes y ahorros. Hay que pagar mucho gobierno y asesores; ¿Cómo? ¡Impuestos confiscatorios!

Cómo cultivar la trans-logía de gay-género (vulgarmente conocida como ideología de género).

¿Cómo? Con dinero, con propaganda y con una ley que llame delito de odio a opinar, ayudar, bromear y querer ahorrar.

Cómo nutrir a los partidillos politiquillos falderos. ¿Cómo? Pues pagando por cada apoyo en el Congreso; como son muchos, pues se paga mucho, pero sostienen el sillón presidenciero, ‘pa que dure’, porque paga.

Cómo tiene que seguir mintiendo don Pedro para que el infinito número de los mono-neurónidos le sigan votando. ¿Cómo? Pues como siempre.

Cómo seguir tomando el pelo a la ciudadanía con TODO lo referente al COVID, haciendo lo que le da la p. gana en todo momento a su conveniencia politiquera, captando así el voto de todos los españoles amantes del engaño, la mentira y la trampa PSOE. ¿Cómo? ¡Pues así!

Cómo legislar en contra delos que ayudan a mujeres desoladas y castigar, incluso con cárcel, a personas que rezan. ¿Cómo? Pues con una ley que va contra toda la cristiandad, contra el sentido común, contra la libertad de expresión, contra las mujeres (muy feminista), contra la vida y contra la religión.

Cómo fomentar la pederastia de los progres, porque esa está bien, además es abundante, 99,8%. Y no hay que enfrentarse a ella porque va camino de su “derecho” a que sea legal. Para despistar, Lola manda ir a por los pederastas de la iglesia, ese 0´2% que tapan a los otros muchos ¡Sí que manda la Lola!

Cómo tenernos atados con las cintas magnéticas de las tarjetas. PSOE lo ha presentado en el Parlamento. Es un paso más de gigante, hacia el Nuevo Orden Mundial (NOM) al que Sánchez sirve con fidelidad de faldero. El gobierno y los bancos sabrán si comes carne, si sales a cenar, el tabaco que fumas, la prensa que lees, … Todo, absolutamente todo sobre tu vida al día. ¿Cómo? Eliminando el dinero en metálico. Solo tarjetas que te identifican y eliminan totalmente tu libertad. Ojo de gran hermano que lo sabe todo de ti.

Don Pedro es progre; hoy existe en España un punto de total consenso: unos, otros, los demás y los siguientes han constatado fehacientemente y todos coinciden en este punto: la verdad se impone y esa verdad es que P.S. miente por sistema. Lo que no está claro, y todos tratan de buscar la respuesta, es si ese “sistema” es mental, es político, es progre, es psiquiátrico o es todo ello junto. ¿Veis? Eso pasa por estar bien asesorado, el NOM le tiene en nómina.

Una cosa es clara, que su sistema es tiránico. Es lo más opuesto al bien común de España y los españoles, para esto su gobierno necesita solo 1155 asesores que pagamos todos, incluidos los fieles votantes de Pedro Sánchez O. E. Y me pregunto: ¿Cómo es posible que a esos 1155 sujetos no se les caiga la cara de vergüenza? ¡Imposible! Son meros fantasmas tapaderas del NOM.

