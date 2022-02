Ucrania: la manzana de la discordia entre Rusia y EEUU Xi Jinping ha declarado que “Rusia no está sola” Juan Carlos Valderrama

miércoles, 9 de febrero de 2022, 08:57 h (CET) Quizá pensamos que estamos cerca a una conflagración mundial y quizá no estemos errados, pero para entender esto de manera contextual debemos realizar una revisión histórica. Ya la historia nos ha mostrado momentos de tensión como la Guerra fría periodo entre el final de la Segunda Guerra Mundial 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991 a manos de Mijaíl Gorbachov, o la llamada “Crisis de los misiles Cubanos ” 1962.

En diciembre de 1991 bajo un referéndum Ucrania inicio su separación formal de la Federación Rusa buscando su independencia política, soberanía e integridad.

Según informes de inteligencia estadounidense, Rusia tiene cerca de 110,000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, otros dicen que son 175,000 soldados; casi listos para la invasión, control y derrocamiento de la presidencia de Volodimir Zelenskl, aunque Vladimir Putin niegue tal hecho y alegue que son informes tendenciosos y carentes de toda lógica.

Ante tal hecho, hay esfuerzos de diálogo diplomático y disuasión por parte de los aliados, la OTAN, Organización del tratado del Atlántico Norte que preside Jens Stoltenberg, que están creciendo en temores y tensión.

Mientras tanto Estados Unidos ha enviado tropas a Europa del Este que de acuerdo al Asesor de Seguridad Jake Sullivan es para defender el territorio de la OTAN. “...Las ambiciones postimperialistas y dictatoriales de Vladimir Putin han llevado a Rusia a la fase de desintegración…”, de acuerdo a Grigori Chjartishvili o Boris Akunin el escritor más popular de Rusia.

Nord Stream 2, el gasoducto Alemán controlado por el gigante ruso Gazprom, pone en aprietos al nuevo Canciller Alemán Olaf Scholz frente a su tibieza y falta de claridad frente a su posición crítica hacia Moscú.

Ya XI Jinping ha declarado que “…Rusia no está sola”. Hay que tener en consideración estás declaraciones y con no poca preocupación.

Bajo alertas de “ataques de falsa bandera”, es decir sabotaje contra sus propias fuerzas con el afán de justificar una invasión hacia Ucrania atribuidos a Rusia, un ciberataque del sistema informático nos pueden dar idea de cómo serían las acciones militares en estos tiempos.

Estimados lectores, el conflicto bélico está in crescendo, la probable conflagración de potencias con armas nucleares y de nueva generación es preocupante, debemos estar atentos al desenlace final de los hechos, entre mercados y economías quebradas, muertos, heridos y desplazados.

