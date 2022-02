Más de 25.000 voluntarios recogieron 257.000 residuos abandonados en la naturaleza en 2021

Alrededor de 25.800 voluntarios retiraron el año pasado más de 257.000 residuos abandonados en espacios naturales en España gracias al Proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes para luchar contra la 'basuraleza'.

Así se recoge en la memoria de 2021 del Proyecto Libera, presentado este martes en una rueda de prensa telemática por el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, y la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, junto con representantes de entidades colaboradoras.



Los más de 257.000 objetos fueron caracterizados gracias a la tecnología de 'apps' como e-Litter, Marnoba y Basuraleza. En total, se recogieron cerca de 135,5 toneladas de 'basuraleza' en más de 2.000 puntos naturales de toda España.

Estos datos se han obtenido gracias a la movilización de 25.800 personas*, que recogieron y caracterizaron 135,5 toneladas de residuos en más de 2.000 puntos naturales de toda España, tanto en las campañas de ciencia ciudadana de ‘1m2’ por diferentes entornos (terrestre, fluvial y marino) como en ‘1m2 contra la basuraleza’, la gran recogida colaborativa anual de residuos que celebra Libera cada mes de junio.

Con estas campañas, Libera pudo incrementar los datos recopilados en el ‘Barómetro de la Basuraleza’ e integrarlos en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

NOVEDADES

Una de las novedades del Proyecto Libera durante el año pasado fue analizar la evolución de la 'basuraleza' en espacios naturales de alto valor ecológico: los llamados ‘puntos de seguimiento’. De esta forma, se seleccionaron 17 emplazamientos, uno por comunidad autónoma, para analizar la evolución de la presencia de residuos y su impacto en el entorno a lo largo del tiempo.

Como conclusión, en este primer año se ha percibido que la cantidad de residuos ha disminuido de forma generalizada, aunque se ha observado un ligero aumento en áreas recreativas en los meses de más actividad antrópica (junio y septiembre).

Más de 1.900 entidades científicas, educativas y divulgativas y de la Administración Pública (800 más que en 2020) se unieron a la red de colaboradores de Libera para luchar contra la 'basuraleza'. Además, Libera apadrinó un total 77 proyectos centrados en la conservación, divulgación e investigación de espacios naturales. Otra novedad del 2021 fue la puesta en marcha de un protocolo para la detección y la posterior mitigación de puntos negros de 'basuraleza'. Gracias a la colaboración ciudadana se detectaron 47 y se contactó con 30 administraciones para informar de ellos.

Por otro lado, Libera llevó a cabo el año pasado 19 campañas de concienciación para evitar el abandono de residuos en espacios como cunetas, ramblas, torrentes y barrancos, identificados como grandes ‘puntos negros’ de concentración de residuos.

También trabajó con 267 espacios naturales protegidos aportando señalética y materiales de prevención, así como formación e información a los técnicos y profesionales para favorecer la conservación de esos lugares y ayudar a sensibilizar a todas las personas que los visiten sobre las consecuencias del abandono de ‘basuraleza’.

EDUCACIÓN

Por otra parte, cerca de 7.750 alumnos de 310 aulas aprendieron la problemática de los residuos abandonados en la naturaleza que les rodea y buscaron soluciones a través de juegos y acciones didácticas.

La segunda edición de Libera Makers, una iniciativa diseñada para involucrar a estudiantes a través de la innovación y del desarrollo de prototipos para acabar con la ‘basuraleza’, contó con la participación de más de 600 jóvenes de 41 centros de Formación Profesional de toda España.

Asimismo, Libera colaboró el año pasado con 23 universidades de toda España, que han incluido en su oferta educativa formación, charlas o exposiciones sobre la ‘basuraleza’ con el fin de reforzar las capacidades de diferentes disciplinas universitarias.

Óscar Martín comentó que es "un orgullo" que haya "cada vez más" voluntarios comprometidos con este proyecto. "Queremos corresponder ese compromiso, creando nuevas alianzas, involucrando a más administraciones, sectores, entidades y municipios, para continuar desarrollando acciones que nos ayuden a prevenir y a acabar con la 'basuraleza'. Queremos seguir agitando conciencias para que nadie mire hacia otro lado”, añadió.

Por último, Asunción Ruiz mostró su "orgullo" por la implicación de la sociedad ante un "problema" como el de la 'basuraleza'. "El movimiento es imparable", señaló, antes de subrayar que "no hay mejor residuo que el que no se genera" y concluir con esta frase: "No tendremos bienestar ni calidad de vida si seguimos maltratando nuestro entorno".