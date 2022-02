La educación... Persona o individuo La verdad, como realidad objetiva, siempre será la mejor guía en todo desarrollo Ángel Alonso Pachón

lunes, 7 de febrero de 2022, 10:02 h (CET) La guerra actual, que intensificará el futuro, tiene y tendrá como objetivo final SOBREVIVIR a la MANIPULACIÓN llevada a cabo por la UNIVERSALIZACIÓN de la SOCIEDAD, teledirigida por ciertos intereses políticos estratégicos. Si los “sujetos pasivos”, desaparecen como entes LIBRES, INDEPENDIENTES y con CAPACIDAD DE…, habrán fracasado como “sujetos pasivos inteligentes”, es decir como PERSONAS.

Hoy día, la “persona” no interesa, no es objetivo de, ni motivo de…, interesa el “individuo”, como ente natural, como animal de manada, fácil de domesticar y barato de mantener. De saber elegir una de estas dos opciones sociales, “persona” e “individuo”, bases de y causasde, dependerá alcanzar o no un tipo de sociedad abierta, libre, corresponsable y con proyección de futuro.

La educación, desde Primaria a Universitaria, debe priorizar el aprender a reconocer como elemento esencial a la “persona”, sujeto LIBRE, INDEPENDIENTE Y con CAPACIDAD DE… Jamás en la formación de una persona deben incluirse parámetros ideológicos políticos, sino los valores objetivos para saber discernir con total libertad las opciones para futuro.

Hoy día, los conceptos, antes bien entendidos y practicados, se están manipulando y definiendo siguiendo “sibilinos procesos ideológicos partidistas”. La idea de IGUALDAD se quiere transformar en un principio de SUPERIORIDAD GRUPAL.

La historia, que ya no podemos corregir, siempre ha considerado la IGUALDAD como un DERECHO fundamental para la convivencia entre las personas. Sin embargo, en la actualidad, ese concepto es bandera de enfrentamiento, colocando las realidades individuales, más o menos concluyentes, como dogmas no de integración sino de separación, casi siempre interesada.

Es tan absurdo, moralmente, ese predicamento de “igualitarismo”, que basándose en esas ideas “colocamos y recolocamos” a individuos “ideológicos” bien apadrinados, dejando de lado a “personas”, objetivamente mejor preparadas, simplemente por el hecho de no comulgar con el sistema.

No basta ser galgo para correr… Todo individuo, sin personalidad, corre, cómo un galgo, cuando le ponen delante la presa…, no importa su calidad sino… COLOCARSE o RECOLOCARSE porque para esos individuos vale más TENER que LUCHAR en LIBERTAD e IGUALDAD.

Utilizar, los primeros años de unos niños, para enseñarles la sexualidad masturbadora en cuerpo todavía no formado es violar el derecho natural de los padres a ALIMENTAR, DESARROLLAR y PROTEGER a sus hijos.

Hacer negocio con la publicación de libros de “sexualidad escénica” no demuestra ser profesionales cualificados y actualizados, sino ser utilitarios subjetivamente manipulados del dinero público, sin conciencia social.

"La VERDAD os hará LIBRES", no es sólo un LEMA utilizado en ciertos ambientes educativos, sino un CAMINO para llegar a ser ADULTOS como PERSONAS. La VERDAD, como realidad objetiva, siempre será la mejor guía en todo desarrollo. El ser humano se equivoca… sobre todo cuando actúa simplemente como INDIVIDUO…

