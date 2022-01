¿La OTAN tiene algún sentido hoy? ¿Montará EEUU una nueva guerra en Ucrania?

“No hay caminos para la Paz; la Paz es el camino”, (Ghandi)☮

1. ¿Hay bases rusas en el Caribe amenazando a EEUU o más bien bases americanas en Ucrania rodeando a Rusia? Escribo esta entrada más en el plano pedagógico y divulgativo que como analista político o experto estratega de la geopolítica internacional. Y lo hago ante la ignorancia que hay en España sobre Crimea, Ucrania, los Acuerdos de Minsk, el conflicto de Donbas, Putin o la misma Rusia y ante la enorme y burda manipulación de los medios contando milongas y titulares que pareciera nos toman por tontos. Y también porque casi 20 años después tenemos que volver a sacar el cartel de NO A LA GUERRA.

2. ¿Cómo nació la OTAN y qué sentido tiene tras el final de la guerra fría y de la URSS? Veamos, primeramente, este ilustrativo e imprescindible video sobre la creación de la OTAN y su expansión cuando ya acabó la guerra fría, cayó el muro de Berlín y desapareció la URSS. La OTAN nació en 1949 con un objetivo explícito: ser un frente defensivo ante la URSS, el enemigo más temido por Occidente en el contexto de la Guerra Fría. 72 años después, la URSS ya no existe y la OTAN no solo permanece, sino que no para de crecer. ¿Por qué y para qué? https://www.youtube.com/watch?v=icbxAMh-kJc

Y después, visualicemos este segundo vídeo de la gran periodista Inna Afinogenova en Ahilesva. Serguéi Riabkov, viceministro ruso, no descartó que Rusia pudiera desplegar infraestructura militar en Cuba o Venezuela, lo que generó polémica mundial. Pero ¿es así o no? ¿A qué se refería el funcionario y qué tiene que ver con la creciente presencia de la OTAN en Ucrania? https://www.youtube.com/watch?v=BXyfbnPYXJk

3. ¿Atacará Rusia a Ucrania p EEUU a Rusia? Llevamos varios meses en el que suenan tambores de guerra sobre el supuesto “inminente ataque” de Rusia contra Ucrania y ahora ya se intensificaron. ¿Por qué? Nos dicen que habrá una guerra -que ni existe, ni ha estado sobre la mesa, al menos en Rusia, tan solo porque Putin dijo que vale ya. Que ya está bien de meterles más bases americanas en sus fronteras, más consultores militares, más ejercicios conjuntos y más ensayos nucleares. Escúchenlo Uds. mismos. https://www.facebook.com/1228787948/videos/360642549205538/

Como nos decía por telegram la periodista de RT en español Inna Afinogenova “30 años andan pidiéndoles ( a los americanos) que no instalen sus misiles y sus bases delante de su puta nariz y 30 años les dicen sonriendo que no pasa nada, no es con ustedes. Y mientras, seguirán amenazando y avanzando de forma agresiva, porque la OTAN, por más que digan sus estatutos, no es una organización “defensiva”. La OTAN es una organización militar que supone una amenaza si tiene sus misiles apuntando a tu territorio, misiles estadounidenses a 6000 kilómetros de EE.UU. por una amenaza que nunca existió hasta que ellos no la crearon con sus provocaciones”.

4. Ergo, entonces ¿Quién amenaza a quién? Interesante leer en el insurgente.org el artículo “Lavrov, sobre la situación en Ucrania: ¿en qué pueden desembocar estas amenazas" para comprender mejor este entramado. Porque como dijo recientemente el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov ante el secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, “Rusia no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano en ningún lugar”. ¿Será entonces la clásica mentira previa a una guerra? Veamos…

5. Siempre que hubo una guerra, se vendieron antes las mentiras justificatorias. ¿Ya hemos olvidado la supuesta causa para la última guerra de Irak? Sí, esas “armas de destrucción masiva” que nunca existieron pero que Aznar y su trío de las Azores juraron por activa y por pasiva que existían, o la liberación de las mujeres oprimidas por los Talibanes, la excusa humanitaria o el petróleo la verdadera razón. Si miramos para atrás vemos como –curiosamente- el imperialismo siempre obró así. Sin descaro alguno y sin demasiada creatividad. Recordemos el caso de Siria https://youtu.be/IDAU4R6rAOw

No hay más que releer la entrada que hace 5 años escribíamos en LA TERCA UTOPÍA https://latercautopia.com/siempre-que-hubo-una-guerra-se/ o el artículo titulado “10 guerras, 10 mentiras mediáticas: Pequeño inventario de la desinformación” (magnífico trabajo que Michel Collon y Caty R. en Rebelión.org) https://rebelion.org/10-guerras-10-mentiras-mediaticas/, donde quedaban expuestas las “mentiras del imperio y sus poderes mediáticos, con el fin de controlar a determinados países y sus recursos, inventando excusas para montar sus guerras y poder finalmente conseguir sus ruines objetivos que tienen unas consecuencias de muertes y destrucción irreparables”.

¿Qué excusa triunfará para montar la guerra en Ucrania? ¿Que Putin invadió Ucrania y les quitó Crimea?

6. ¿Habrá pues guerra en Ucrania? Se me rompió la bola de cristal pero espero que no la haya, aunque es posible que, al final, un Biden en horas bajas intervenga, muera mucha gente y que perdamos todos. Sobre todo Europa. “¿Han pensado por qué EEUU nunca montan las guerras cerca de sus fronteras? Siempre las organizan bien lejos, para que no les salpique demasiado.

Esperemos que al final triunfe la diplomacia y el buen criterio porque si no, ¿Se imaginan cómo terminaría una hipotética guerra entre Rusia y la OTAN? … Vean –solo como hipótesis- esta simulación que pareciera de un juego de videoconsola: https://youtu.be/_fUOkXrsml0

7. ¿Qué habría que hacer a nivel diplomático y personal? Humildemente creo que hay dos planos en el terreno de las soluciones. El Global y el personal.

A: La solución global tiene que pasar por el dialogo en la vía diplomática, la distensión y –a mi juicio- la total desaparición de la OTAN. Se trataría de garantizar mayores garantías de seguridad global, -sobre todo entre las naciones con mayor capacidad nuclear-, evitando ponerle los misiles en las fronteras del otro, para no desequilibrar más el ya precario desequilibrio geopolítico y militar del planeta.

Todo esto podía haberse evitado – y hace mucho tiempo- con un gesto de buena voluntad de los EEUU en el que hubierandejado de apuntar con sus misiles en las fronteras de Rusia, ante el silencioespañol e internacional y con la complicidad de la UE.

Aunque Moscú lleva 30 años pidiendo a Washington diversas medidas para garantizar la paz y la seguridad en Europa –sin resultado alguno-, una buena mediación internacional de la diplomacia (que ojalá hiciera mi país en lugar de mandar más fragatas y cazas) se solventaría con –al menos- estas 3 medidas: 1. Que la OTAN deje de expandirse a las fronteras Rusas, como Rusia no les monta bases en Cuba, México o Venezuela, 2. Que ni Rusia, ni EEUU emprendan acciones que comprometan la seguridad del otro, y 3. Que ambas se abstengan de desplegar armas nucleares. …. ¿Es tanto pedir?

Me parece horrible que España no haya tardado nada en mandar una fragata –como la Blas de Lezo- al mar Negro, además del buque que ya tenemos allá e incluso haya prometido la disponibilidad de nuestros cazas. Pero yo me pregunto ¿qué coño pintamos allí y qué coño hacemos cual matones del primo de zumosol? ¿Esto lo hace un gobierno de izquierdas?

La verdad es que, en cuestiones de guerras y armamentismo, los Estados Unidos siempre las han creado y ahí, son igualicos republicanos que demócratas. Pero lo mismico que en España donde PP y PSOE siempre han estado juntos en la defensa de la OTAN y en nuestra participación al lado del Imperio. Así lo acaban de demostrar Pablo Casado poniéndose a las órdenes de Sánchez, en todo lo que a despliegue militar se refiere, y Margarita Robles que flaco favor nos hace a todos. Digamos las cosas por su nombre.

B: A nivel personal, bien haríamos con volver a presionar a nuestros gobiernos y en la calle, con el unánime NO A LA GUERRA y, además, ejerciendo nuestra responsabilidad para informarnos de verdad (no con las TV, ni con los actiales voceros y tertulianos). Sólo una información alternativa y el pensamiento crítico ante los medios de desinformación masiva, nos harán libres. Y, además, es la única solución ante la escalada de los fakes, mentiras y manipulaciones políticas y mediáticas. Prepárense para el nuevo espectáculo.