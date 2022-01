Bolaños, ministro de la Presidencia

Si los vicepresidentes, de Gobierno, empresas e instituciones, han de hacer lo que no conviene que haga o quiera el presidente que les manda, los ministros de la Presidencia parece que tienen como misión principal suplir al presidente del Gobierno en las ocasiones que incomodan. Hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que además se ocupa de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, suplió al presidente del Gobierno para edulcorar el hacer del Ejecutivo.

Sin debate de ‘El Estado de la Nación’, que anunció para una fecha, “entre febrero y el verano”, su presencia en la tribuna Nueva Economía Fórum se convirtió en el sucedáneo que evita al Presidente una situación embarazosa. Frente a la pandemia, la dinámica auditada por la UE o dictada por Alemania al presidente Sánchez hace unos días. Con los amaños entre coaligados e independentistas y las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León con pronóstico adverso. Con Iván Redondo en el ostracismo, la expectativa electoral en Andalucía pendiente de Moreno Bonilla. Y con lo que surja. Lo presentaba en el Ritz, por plasma y desde Barcelona, Miguel Roca en servicio o servidumbre para estudiar, valorar y recordar. Con “faringitis, no tiene sentido que presente al ministro, todos saben quién es”, Roca puso el tema en suerte: España tiene importantes retos, en todos los órdenes. Que exigen medidas para la convivencia. Ha protagonizado una transición admirable y espectacular para pasar de la dictadura a la democracia. Pero ahora hay que actuar. No puede renunciar a hablar de la transición, un referente importantísimo con valores que hay que preservar. Estoy aquí porque creo que Bolaños está en esa onda. Le deseo suerte y coraje. Necesitamos diálogo y acuerdos. Superar la intolerancia y las confrontaciones inútiles. Memoria democrática, sí, pero que la memoria no sirva para repetir la misma historia. Bolaños, oyó el magisterio de Roca con buen gesto. “Gracias a todos y a todas”; pero, suelto, puso distancia con él: “Fue un testigo importante, pero yo pertenezco a una generación que nació y creció en democracia”. Hemos de seguir el testigo de la generación anterior. Después, ministro de la Presidencia, suplió al presidente. Con un texto preparado, que transformó el acto en un mitin de partido. Con pausas previstas, aplaudidas por la clac socialista (Presidenta del Congreso Batet; ministros Ribera, Llop, Marlaska, M.J. Montero, Belarra; Fiscal general de Estado Delgado; Concha Andreu; Gabilondo, Ander Gil, Oscar Puente, Mercedes González). Atrevido, lo estructuró en tres bloques: Balance de la legislatura. Qué tenemos por delante. Y reflexión sobre el clima político. 1.- Balance de la legislatura: Pandemia. Lo hecho. Hoja de servicios, política de Estado. Confinados, Vacunados. Avanzado proyecto de país con el 50% de lo proyectado hecho. ERTES, Leyes de Cambio Climático, Ingreso mínimo vital, Eutanasia. Reforma laboral. Proyecto socialdemócrata. Diálogo. Políticas de todos. Todo se ha hecho bien. Pactos, “Los agentes sociales habéis estado a la altura”, concedió. Hemos conseguido la ‘cogobernanza’. España es un ejemplo de cómo repartir fondos europeos. Quien esté en contra es malo. Estabilidad política. 2.- Lo que tenemos por delante: Como objetivo, aprovechar los fondos europeos para crecer. Repartir. Con cuatro ejes para crecer, expuestos con una jerga obscena ante una audiencia no íntegramente socialista. Proyectos estratégicos. Promover empleo duradero. El Estado se tiene que transformar; con buena intención pero sin calibrar las competencias del Gobierno, de los grupos políticos que lo apoyan y mantienen. Ni a los ciudadanos que, en puridad y en democracia, además de opinar, tienen el derecho y la obligación de decidir. 3.- Reflexión sobre el clima político. Con una crítica torpe y gansa al PP. La alternancia es imprescindible. “El PP está donde los españoles le han colocado. La oposición debe ayudar. Cómo explicar el no a la reforma laboral”. El PP puede hacer crítica pero con altura de miras. Agradezco al presidente (Sánchez) el ministerio. “Ser ministro es entregar parte de tu vida a los demás.” Mensaje de confianza. Cuál va a ser el impacto de la recuperación… Tres cuartos de hora, con mezcla de crítica al PP y autobombo. Después, preguntas de la prensa. Con el mismo tono en temas varios: Ocurrencias de Rufián. La CEOE puede apartarse del apoyo a la Reforma Laboral si se altera. Previsiones sanitarias ante el virus. Discriminación del Gobierno a medios de comunicación. Planes de recuperación en la isla de La Palma. Artículo 49 de la Constitución (atención a disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos). Reunión con el cardenal Omella. Armonizar los impuestos en España. Disonancias Aragonés-Illa. Derecho de autor y Google. Legislatura acortada. Arrimadas. Mayorías en el Parlamento… El acabose. Alarmante, grave y peligroso. En democracia, trató de marcar las líneas de actuación a la oposición. No era el presidente del gobierno, pero en la tribuna, presentado por Miguel Roca, estuvo Bolaños, ministro de la Presidencia.