El Mago, la Fuerza y el Loco Somos raíces y estrellas, somos trascendencia atravesando por experiencia corpórea Abel Pérez Rojas

@sabersinfin

lunes, 17 de enero de 2022, 10:03 h (CET) Es tal la fuerza que despierta en mí la carta uno del Tarot, que cada vez que la tengo frente a mí, sigue cimbrándome de pies a cabeza. Me seduce el contraste entre el blanco y el rojo de sus ropajes; la pureza de las intenciones y el ejercicio del poder que deriva en concreción. Me inspira su testa coronada con el símbolo del infinito, que alude a la inspiración, al saber inacabable… a la iluminación. No puedo resistirme a la majestuosidad del Mago señalando los cielos y la tierra, símbolo del puente que une lo de “arriba” (espíritu) con lo de “abajo” (materia).

El Mago es sabiduría, poiesis, raíces y estrellas

En tanto raíces, El Mago evoca que los seres humanos somos como los árboles que son capaces de erguirse gracias a sus prolongaciones clavadas en la Madre Tierra, pero, a su vez, somos polvo bípedo de estrellas. A veces esas raíces son como las del bambú japonés, se desarrollan por siete años y sólo entonces surge la planta que crece exponencialmente en solo semanas. En cuanto resultado de una explosión estelar allende millones de años, somos polvo cósmico en forma de pulpa, huesos, cerebro, corazón.

Somos raíces y estrellas, somos trascendencia atravesando por experiencia corpórea.

Por mis venas corre polvo de estrellas/ soy punto en la circunferencia/ soy la confluencia de la vastedad y lo microscópico/ soy el aquí y el ahora/ de los tiempos que se pierden/ en la retahíla sucesoria/ soy yo dando sentido a la maquinaria compleja/ del relojero experto en signos casas y constelaciones/ soy yo viajando por el Universo… (Polvo de estrellas. Abel Pérez Rojas. 2021)

Repuesto del viaje hipnótico que implica mirar hacia adentro con referente cósmico, reparo en la relatividad personal del tiempo y espacio. Me centro en la fuerza del Mago, en la capacidad para hacer realidad lo que en la sutilidad se engendra, pero hay más.

La Fuerza, carta ocho del Tarot me dio Luz

Una mujer de manto blanco, con cinturón de flores coronada con el infinito, en medio de un campo verde somete a un león. Desde la paz, la tranquilidad y la sobriedad es viable hermanar a la bestia. La fuerza de la belleza. La fortaleza en la belleza. Hércules y Afrodita. Emerge con claridad otro rayo trascendente que hace posible la vida: la fuente amorosa, incondicional y pródiga con todos.

El Mago es un principio (carta uno), La Fuerza es otro (carta ocho), la síntesis es posible. El Loco –arcano número veintidós– hizo de las suyas.

Vino todo esto a mi ser hace algunos días cuando presenté en mis perfiles de redes sociales la Agenda 2022 con asesoría astrológica y prácticas para el bienestar, iniciativa nacida al seno de Aquarius Fuente de Saberes, confluencia al cuidado delicado de Ari y Kary Magaña, con quienes estoy agradecido por su amistad y confianza.

Que La Fuerza, El Mago y El Loco nos permitan ver su rostro. Nos vemos la próxima semana.







